Pokalfinale udløser bøderegn over Brøndby og FCM

Bøderne vælter ned over Brøndby og FC Midtjylland, efter de to klubbers fans affyrede pyroteknik før,under og efter pokalfinalen 17. maj.

Fodboldens Disciplinærinstans har netop afsagt en kendelse, hvor Brøndby er tildelt en bøde på 250.000 kr., mens FC Midtjylland slipper med 125.000 kr. i bøde.

Bøderne er udstedt på baggrund af dommer Peter Kjærsgaard-Andersens indberetning fra kampen og sikkerhedsobservatørens rapport.

I afgørelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans hedder det blandt andet:

'I Peter Kjærsgaard-Andersens indberetning fremgår det således, at begge lejre affyrede pyroteknik kort tid før kampstart og i løbet af kampens indledning.

Dette billede gentog sig omkring pausen mellem første og anden halvleg, ligesom fans fra begge hold affyrede pyroteknik, efter kampen havde fundet sin afgørelse i straffesparkskonkurrencen. Det kulminerede, da Brøndby IF-fans begyndte at kaste pyroteknikken over på FC Midtjylland-afsnittet på B-tribunen, hvilket FC Midtjyllands-fans gengældte ved at kaste noget af fyrværkeriet retur.'

Disciplinærinstansen valgte efterfølgende at indhente yderligere oplysninger i sagen, fordi der var lidt uenighed om de observationer som Peter Kjærsgaard-Andersen og sikkerhedsobservatøren havde udarbejdet i rapporten.

Der var optøjer og uroligheder efter pokalfinalen mellem Brøndby og FC Midtjylland. Nu har de to klubber fået store bøder. Foto: Jens Dresling.

I afgørelsen hedder det videre:

'Af sikkerhedsobservatørens rapport fremgår blandt andet en mere detaljeret beskrivelse af affyringen af pyroteknik under kampen samt forløbet efter slutfløjt. Brøndby IF og FC Midtjylland har efterfølgende mere eller mindre bekræftet det forløb, der fremgår af sikkerhedsobservatørens rapport.'

Brøndby er i alt blevet sanktioneret hele 19 gange i sidste sæson, mens FC Midtjylland har fået syv bøder for overtrædelse af regelsættet.

De to klubber har nu mulighed for at anke kendelserne til Fodboldens Appelinstans inden for de kommende to uger.

Se også: Iskold pokal-matchvinder forærede medalje væk: Jeg er ligeglad

Se også: Europa langt væk for Brøndby: - Det er tungt lige nu

Se også: 'Vandt den skide pokal for min lillebror'