Politiet efterforsker Brøndby-vold

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at man er i gang med den indledende efterforskning af sagen efter et slagsmål i Brøndby IF tirsdag

Et slagsmål mellem Brøndbys Anis Ben Slimane og Mathias Greve under en træningskamp tirsdag får nu politiet til at gå ind i sagen.

Det sker, efter man på dagen modtog en anmeldelse om vold.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse om vold i denne forbindelse, og vi er lige nu i gang med den indledende efterforskning af sagen, skriver kommunikationsansvarlig Claus Buhr i en mail.

Det er værd at bemærke, at enhver person kan anmelde enhver anden person for hvad som helst i Danmark. Det er således ikke ensbetydende med, at nogen har gjort noget strafbart.

Anis Ben Slimane endte tirsdag med at slå holdkammeraten Mathias Greve i ansigtet efter en intern træningskamp. Foto: Lars Poulsen

Det var Ekstra Bladet, der via øjenvidner kunne fortælle, at Anis Ben Slimane og Mathias Greve under en intern træningskamp tirsdag var så ophidsede, at de røg i flæsket på hinanden.

Balladen fortsatte, i sekunderne efter træningskampen var afblæst, hvor Anis Ben Slimane slog midtbanekollegaen i hovedet.

Slagsmålet tog sin begyndelse, da Anis Ben Slimane gik meget hårdt ind i en glidende tackling på Mathias Greve i træningskampen, der blev overværet af i omegnen af 50 tilskuere.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, der bekræfter, at man er bekendt med anmeldelsen.

- Vi er bekendte med, at politiet har modtaget en anmeldelse, og vi står naturligvis til politiets fulde rådighed i det omfang, de ønsker det i forbindelse med en eventuel efterforskning.

Mathias Greve endte med at få et slag i ansigtet af Anis Ben Slimane, efter holdkammeraterne tirsdag røg i totterne på hinanden. Foto: Anthon Unger

Tirsdag bekræftede Superliga-klubben, at der skete en batalje mellem to spillere i forbindelse med træningen.

- Vi arbejder i et miljø, hvor der er stor tænding på til hver træning, og det sker bare fra tid til anden, at nogle grænser bliver krydset, hvilket var tilfældet i dag.

- Begge spillere har umiddelbart efter træningens afslutning haft en snak med cheftræner Jesper Sørensen, hvor de har beklaget og undskyldt over for hinanden, så vi er videre i teksten, udtalte Christian Schultz.

Brøndby oplyser torsdag, at de for nuværende ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Det vides derfor endnu ikke, om anmeldelsen får betydning for udtagelsen af den trup, der på søndag indleder forårssæsonen i Superligaen. Her får Brøndby besøg af AC Horsens.