Politiet rejser ikke sigtelse i Brøndby-sag

Københavns Vestegns Politi har på baggrund af videomateriale fra Brøndby valgt ikke at rejse sigtelse mod hverken Anis Slimane eller Mathias Greve.

Det oplyser de i en pressemeddelse.

- Vi har set video igennem og ud fra en samlet gennemgang af den indledende efterforskning, er det vores vurdering, at der ikke er tale om en overtrædelse af straffeloven, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben.

De to Brøndby-spillere røg i tumult, hvor Anis Slimane ifølge øjenvidner endte med at slå Mathias Greve i hovedet efter en intern træningskamp.

Voldsomt, men ikke strafbart

Ifølge Københavns Vestegns Politi spiller det ind i vurderingen af sagen, at det foregik i forbindelse med fodbold.

Annonce:

'Til vurdering af dette spørgsmål har København Vestegns Politi særligt lagt vægt på, at der i kontaktsport som fodbold, fra tid til anden bliver udøvet handlinger, som er voldsomme, men som ikke selvstændigt er en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om vold.', skriver de i pressemeddelelsen.

Her omtales episoden som 'tumult mellem to fodboldspillere i sekunderne efter en træningskamp på Brøndby Stadion'.

Ekstra Bladet kunne torsdag fortælle, at der var indgivet en anmeldelse af episoden til politiet, som bekræftede, at de havde indledt en efterforskning af sagen. Det er den efterforskning, der nu er afsluttet uden konsekvenser for nogen af Brøndby-spillerne.

- Videre i teksten

Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, oplyste kort efter episoden, at man havde taget hånd om den.

- Det er korrekt, at der til dagens træning var en batalje mellem to spillere. Vi arbejder i et miljø, hvor der er stor tænding på til hver træning, og det sker bare fra tid til anden, at nogle grænser bliver krydset, hvilket var tilfældet i dag.

- Begge spillere har umiddelbart efter træningens afslutning haft en snak med cheftræner Jesper Sørensen, hvor de har beklaget og undskyldt over for hinanden, så vi er videre i teksten, lød det fra Christian Schultz.

Brøndby indleder forårssæsonen søndag mod Horsens på hjemmebane.