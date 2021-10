Politiet svigtede os

Troels Ørum Andersen har i mange år været Brøndby-fan. Han er en af dem, der ikke klæder sig i gult og blåt. Søndag havde han blot et halstørklæde om halsen for at signalere sit tilhørsforhold.

Han var chokeret over at opleve politiets indsats specielt efter kampen på Brøndby Stadion.

Ekstra Bladet har også fået henvendelser fra mange andre fans, der var chokerede over, at politiet tillod, at de to fangrupperinger risikerede at mødes før kampen på de to marcher fra henholdsvis Brøndbyøster og Glostrup Station.

Begge klubber gik fanmarch før kampen på vej mod Brøndby Stadion. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg kunne se, at politiet brugte rigtig mange ressourcer på søndagens kamp. Men blev de brugt rigtigt? spørger Troels Ørum Andersen, der er stærkt i tvivl om, hvorvidt de mange betjente gjorde lige meget gavn alle de steder, hvor de befandt sig.

- Det undrede mig, at de lukkede alle fansene ud næsten samtidig. Vi skyndte os af sted mod Brøndbyøster Station, fordi vi ikke ville ende bag en af FCK-fansene. På Højstens Boulevard blev vi antastet af flere FCK-fans, da vi cyklede forbi. Det lykkedes at komme væk, selv om de skubbede til os. Politiet var fuldstændig passive, forklarer han.

Den store undren fortsatte på Brøndbyøster Station, hvor DSB's fodboldguider slet ikke virkede forberedte på, at der dukkede FCK-fans op.

- Vi blev tvunget til at tage den forkerte vej mod Høje-Taastrup, selv om vi skulle mod Valby. Det virkede slet ikke, som om politiet havde kontrol over situationen, forklarer han.

Da de nåede Danshøj Station - efter at have vendt ude i Høje-Taastrup - eskalerede balladen.

- Vi måtte selv ringe efter politiet, fordi 50 hætteklædte befandt sig på stationen, der er opdelt med en øvre og en nedre perron, hvor flere måtte flygte over skinnerne, forklarer han.

Han undrer sig over, at politiet ikke havde bedre kontrol over fansenes rejse fra Brøndby og hjem mod København.

- Jeg er godt klar over, at det i sidste ende altid er dem, der laver balladen, som er de skyldige. Men hele forløbet omkring den her kamp blev ikke håndteret optimalt, siger Troels Ørum Andersen, der ved, at der bruges mange politi-ressourer på fodboldkampe.

- Der bruges også mange kræfter fra politiet på festivaler og demonstrationer, hvoraf sidstnævnte i modsætning til fodboldkampe ikke generer skattekroner, påpeger han.

