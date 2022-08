Presser Brøndby på lønnen

Det er efterhånden en offentlig hemmelighed, at Brøndby jagter en spidsangriber.

Det varmeste navn lige nu er Ohi Omoijuanfo, der også er blevet sat i forbindelse med topholdet i Tippeligaen, Molde.

Men den 28-årige angriber med norsk pas er tilsyneladende ikke helt tilfreds med udsigterne til den lønpakke, som han har udsigt til i Brøndby.

Den er simpelthen ikke attraktiv nok, som Ekstra Bladet forstår det fra kilder tæt på forhandlingerne.

Der skal flere kroner på bordet, hvis Ohi Omoijuanfo skal skrive under på en aftale med Brøndby.

Ohi Omoijuanfo kræver åbenbart mere i lønposen, hvis han skal til Brøndby. Foto: Ritzau Scanpix.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har indført en lønstruktur i Brøndby på flere forskellige niveauer. Man kan godt kalde det en trappemodel, hvor spillere af egen avl kan vokse sig til endnu bedre kontrakter, hvis de præsterer i Superligaen.

Det anslås, at de bedst betalte i dag får i niveauet 275-300.000 kr. om måneden for at spille i Brøndby. I den kategori er Andreas Maxsø, Josip Radosevic og Daniel Wass.

Brøndby bød i sidste uge i niveauet 7,5 mio. kr. for Ohi Omoijuanfo. Det var ikke en pris, som serberne var helt tilfredse med.

Meldingerne fra Serbien er, at buddet skal tættere på 12-15 mio. kr., hvis der skal laves en aftale.

Alt tyder på, at Omoijuanfo er helt færdig i Røde Stjerne. Han kom til klubben i begyndelsen af året, efter han i sidste sæson var topscorer i Tippeligaen med 27 træfere.

Han har blot spillet 19 minutter i denne sæson. Han har foreløbig scoret 11 mål i 23 kampe for Røde Stjerne.

Tidligere på måneden hentede Brøndby Daniel Wass hjem til Vestegnen.

