Presset hviler nu på Brøndby

Brøndby kan selv afgøre skæbnen. De skal ’bare’ vinde søndag over AaB for at sikre sig en plads i mesterskabsslutspillet.

Kikser den, kommer der en ny mulighed ugen efter mod…Horsens.

Men det ligger formentlig ikke i Martin Retovs drejebog, at Brøndby for tredje gang på få år skal spille en afgørende ’finale’ på udebane i Horsens.

- Selvfølgelig er spillerne under pres. Det er de altid i Brøndby. Og hvis de ikke kan klare det pres, skal de slet ikke spille i Brøndby, fastslår Martin Retov.

Nerverne og nervøsiteten kan ramme Brøndby-truppen nu oven på en forårsstart, der blot har budt på fire point i fire kampe.

Brøndby har slet ikke ramt niveauet. Det kostede Alexander Zorniger jobbet efter den blot anden kamp i foråret. Nu tabte Brøndby for første gang under Martin Retovs ledelse efter 0-2 mod OB oven på en indsats, hvor fremgangen igen ligner et tilbageskridt for mandskabet.

- Nederlaget til OB var et tilbageslag og en mavepuster for os, forklarer Martin Retov.

- Jeg synes, vi i perioder spillede noget af det bedste i foråret. Men jeg er på ingen måder tilfreds med vores manglende effektivitet. Det skal vi arbejde på at forbedre.

- Vi skal være skarpere og må ikke gå fra sådan en kamp uden at score, mener Brøndby-træneren.

'Det går den rigtige vej'

Er du bekymret for, om I når top-6?

- Nej, slet ikke. Jeg synes vores spil på banen indikerer, at det går den rigtige vej.

Hvad tænker du om risikoen for, at det hele kan ende med først at afgøres i Horsens i sidste runde?

- Det vil ikke være sjovt, hvis det er tilfældet. Men er det scenariet, skal vi også kunne løse den opgave.

- Nu må vi først og fremmest tænke på at besejre AaB på søndag, pointerer Martin Retov.

Her må Brøndby undvære karantæneramte Josip Radosevic. Til gengæld vender Hany Mukhtar tilbage fra karantæne.

