Prinsen viste støtte til FCK: - Ingen problemer

Brøndby ser ingen problemer i, at prins Christian bar et FCK-halstørklæde under mandagens derby i Parken i København

Prins Christian var mandag iført et FCK-halstørklæde, da han sad på tribunen og overværede Superliga-braget mellem FC København og Brøndby.

Men det er ikke et problem hos Brøndby. Det siger administrerende direktør Ole Palmå til Ritzau.

- I Brøndby IF ser vi ikke nogen problemer, men glæder os derimod over, at HKH prins Christian følger med i dansk fodbold og prioriterer at tage ind og se den største klubkamp i dansk fodbold.

- Det eneste ærgerlige er, at FC København desværre vandt i går, siger han i en skriftlig kommentar.

Prins Christian havde god grund til at juble, da FC København mandag slog Brøndby 2-0. Foto: Anthon Unger

16-årige Prins Christian halstørklæde i Parken mandag eftermiddag fik hurtigt rigtig mange til tasterne på de sociale medier, efter billeder af den unge kommende tronfølger blev vist under kampen.

Her var han på plads sammen med en gruppe af venner, der alle så ud til at hygge sig i solen, mens FC København gjorde det onde ved ærkerivalerne.

Flere på sociale medier kaldte det "dumt" og "tankeløst", at et medlem af det traditionelt neutrale kongehus viser sympati for en enkelt klub.

De mange reaktioner har efterfølgende også fået kongehuset til at reagere. De mener således ikke, at det er rimeligt, at han - ifølge dem - er blevet udsat for en mediestorm.

- Ligesom alle andre fodboldglade danskere skal prins Christian have lov til at gå til en fodboldkamp uden at blive udsat for en efterfølgende mediestorm. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, har Lene Balleby, der er kommunikationschef i kongehuset, udtalt til Ritzau.

Foto: Anthon Unger

Kongehuset har også oplyst, at halstørklædet ikke er et, prins Christian selv medbragte. De blev tvært imod delt ud til alle i det område, hvor prinsen sad.

FC Københavns cheftræner Jess Thorup sagde efter mandagens derby, at han er glad for den royale opbakning.

- Det er fantastisk. Det er en stor ære, så vi kan kun være taknemmelige for, at der også er andre - dermed også de royale - der synes, at vi gør et godt stykke arbejde. Det er vi både glade og stolte over, sagde han.

Den 16-årige prins sad foran FCK-trioen Daniel Rommedahl (director of football ops & international affairs), Peter Christiansen (sportsdirektør) og Allan Agerholm (Parken-formand).

Herfra kunne han se, at FCK's spanske prins, Pep Biel, blive matchvinder med to scoringer efter pausen.

Prins Christian var langtfra den eneste kendis i Parken mandag. Formel 1-stjernen Kevin Magnussen var blandt andet også på plads. Han sad ved siden af Nicklas Bendtner.

