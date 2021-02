Problemer for tv-seere: - Beklageligt

For de fleste var torsdagens opgør mellem FC Nordsjælland og Brøndby IF ganske seværdig, men for en lille gruppe af TV-seerne var den ret umulig at følge med i - nemlig de farveblinde. Det skriver tv3sport.dk.

FC Nordsjælland stillede op i deres røde hjemmebanetrøje, mens gæsterne fra Brøndby mødte op i grønne trøjer. Det var en træls kombination for de rød/grønne-farveblinde.

Undervejs i kampen modtog TV3 Sport flere henvendelser fra folk, der ikke kunne kende forskel på de to mandskaber og derfor af samme årsag ikke fik ret meget ud af forårspremieren.

Vurder selv - havde det ikke været nemmere med de gule Brøndby-trøjer? Foto: Lars Poulsen

Divisionsforeningen var ikke opmærksomme på problematikken, men det er de blevet.

- Det er selvfølgelig beklageligt, hvis farvesammensætningen af to klubbers spilledragter giver nogle problemer med at følge kampen. Det må vi få kigget på, og så må vi se på, om der skal ændres på retningslinjerne for spilledragternes farver fremadrettet, siger Peter Ebbesen, som er turneringschef i Divisionsforeningen, til tv3sport.dk.

Brøndby IF vandt opgøret 1-0 på en scoring af Simon Hedlund i første halvleg.

