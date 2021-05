Professor revser politiet: Guldfest skulle stoppes

Politiet burde have grebet ind under festlighederne på den københavnske vestegn mandag aften, mener professor

Brøndby–fans anmeldte mandag en fest ved Brøndby Stadion som en demonstration.

Men det var direkte ulovligt, og politiet burde have grebet ind og stoppet festlighederne, siger Frederik Waage, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, til DR.

– Der er ingen tvivl om, at de her Brøndby–fans bryder coronareglerne, lyder vurderingen, ud af hvad professoren har set på billeder og video. Det her var ikke en demonstration, det var en fest.

Han mener derfor, at politiet ikke løste sin opgave under mandagens guldfest.

Pres på porte

Da Brøndby IF mandag vandt det danske mesterskab, var der officielt knap 10.000 tilskuere på stadion. Men da Andreas Maxsø løftede trofæet, var det reelle tal langt højere. Et stort antal fans havde nemlig tiltvunget sig adgang til stadion.

Politiet har efterfølgende sagt på linje med klubben, at man åbnede portene, fordi presset fra de tusindvis af fans uden for stadion blev så stort, at der var risiko for, at folk kom til skade.

'Efter Brøndby IF’s vurdering opstod der en faresituation med risiko for, at personer i mængden kunne lide overlast eller blive klemt fast, hvilket ud fra en nødretsbetragtning fik Brøndby IF til at åbne portene til stadion for at hindre tilskadekomster. Det skete i dialog med politiet', skriver Københanvs Vestegns Politi i en mail.

Strenge regler

Superliga-kampe er underlagt strenge regler for, hvor mange tilskuere der må komme ind, hvor stor afstand de skal have til hinanden på deres tildelte sæder, og hvordan man i det hele taget minimerer smitterisiko. De principper blev sat ud af spil, og det huer ikke politiet.

'Efter faresituationen blev afværget, forblev de demonstrerende fans inde på stadion og blandede sig med tilskuerne i de i forvejen opdelte sektioner under den efterfølgende medaljeoverrækkelse.'

'Den omstændighed finder Københavns Vestegns Politi stærkt uhensigtsmæssig i forhold til de gældende regler for at begrænse corona-smitte ved Superliga-fodboldkampe,' skriver politiet videre.