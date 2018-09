Pukki: Brøndby indikerede, at de ville have mig tilbage

Han har været på kontrakt i Finland, Skotland, Tyskland, Spanien og Danmark, og det er sidstnævnte udlandshophold, der har været det mest succesfulde for finske Teemu Pukki. Denne sommer føjede Pukki så endnu et land på cv'et og skrev England på.

Den 28-årige angriber var i Brøndby fire år, og her udviklede han sig under træner Alexander Zorniger til ikke kun at være en dygtig målscorer, men også en spiller som kunne sætte holdkammerater op.

Finnen forlod denne sommer Brøndby og var uden arbejde en måneds tid, inden han valgte at skrive kontrakt med engelske Norwich fra den næstbedste række. Men selv til sidst var det en mulighed at vende tilbage til Brøndby, fortæller Teemu Pukki nu. Finnen fik ellers afskedsblomster før sidste kamp i sidste sæson mod AaB.

- Da jeg annoncerede, at jeg ønskede at prøve noget andet (i sommer, red.), indikerede Brøndby efter et par uger, at klubben ville have mig tilbage. Jeg overvejede det meget seriøst, men følte, det var tid til at prøve noget, inden min karriere slutter, siger den tidligere Brøndby-angriber ifølge edp24.co.uk.

Angriberen er som nævnt kommet på kontrakt hos Norwich, og her har han indtil videre vist sig godt frem.

Teemu Pukki har scoret tre gange indtil videre i syv kampe for Norwich, så det lover godt fremadrettet.

- Jeg kunne have fået en bedre løn andre steder, men dette er et godt sted at være, en god organisation, og jeg tror på, at vi kan nå langt og nå et nyt niveau, siger Pukki, der har et helt klart mål med sit skifte:

- Det største mål er at få Norwich i Premier League. Jeg forsøger stadig at udvikle mig som spiller, og jeg ser frem til udfordringen. Det ville være stort at komme i Premier League og spille på det niveau.

Finnen fik en treårig aftale med Norwich denne sommer

'Jeg er glad for, at Bendtner hjalp min datter'

Se også: Antiklimaks for Gianluigi Buffon i Paris

Se også: Forhadt Real-stjerne bekræfter: De ville slå mine børn ihjel

Premier League-stjerne tjente over 200 millioner: Nu er de brugt allesammen