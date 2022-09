Råber Brøndby-fans op: Stop sindssyge beskeder

- Jeg synes bare, at de fans skal komme igang med at synge for ham.

Det var en lettere irriteret Brøndby-træner, som medbragte en klar besked til de af klubbens fans, som har givet nyindkøbet Nicolai Vallys en hård start på tilværelsen på Vestegnen.

Udover de manglende sange til Vallys, så er den 26-årige offensivspiller blevet bombarderet med hadefulde beskeder. Noget som Niels Frederiksen mener bør stoppe omgående.

Nicolai Vallys har fået en hård start som Brøndbyspiller. Foto: Claus Bonnerup

- Vi kan ikke tvinge dem til det, men de (fansene red.) skal som udgangspunkt stoppe med at sende de sindssyge beskeder, som han har fået, sagde Niels Frederiksen efter Brøndbys 2-0-sejr over Horsens.

- Det har været en hård omgang for ham (Vallys, red.), og det har påvirket ham. Det er helt naturligt, og vi håndterer det sammen med ham.

På trods af den hårde start, så er Frederiksen dog glad for sit nye offensive es.

- Han leverer en rigtig fin præstation idag.

Ohi ligner manden Brøndby har manglet. Foto: Claus Bonnerup

Transferplan er lykkedes

Niels Frederiksen har sommeren over leveret en stiltiende kritik af de manglende offensive tilgange, men med indkøbene af Ohi Omoijuanfo og Nicolai Vallys føler Brøndby-træneren, at han nu har fået de tilgange, som han har manglet.

- Når jeg skal have holdet til at præstere, så har jeg efterlyst en lidt større angriber, som kunne score nogle mål. Samtidigt har jeg efterlyst lidt dynamik til den offensive midtbane.

- Begge dele synes jeg bestemt at jeg har fået, sagde Niels Frederiksen efter første kamp, hvor han havde mulighed for at se sine to nye offensive spillere an.

Ohi Omoijuanfo scorede i sin debut for Brøndby. Foto: Claus Bonnerup

Han tror på, at de to spillere kommer til at lykkes i Brøndby-systemet.

- Vallys og Ohi har været to spillere, som vi meget specifikt har søgt efter, fordi vi spiller på en måde, som de er vant til at spille på.

De to spillere har da også fået en fin start, hvor Omoijuanfo scorede i debuten mens Vallys kom frem til flere store chancer - dog uden at få fuld valuta for pengene.

Næste opgave for den nye Brøndby-offensiv er 11. september, hvor man hjemme tager mod formstærke Randers.