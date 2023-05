Rasende Brøndby-boss: Glem det

Brøndby har tabt alle tre kampe mod FC Nordsjælland i denne sæson.

Mandag kan Brøndby tabe for fjerde gang, og det sikrer, at FC Nordsjælland definitivt vil være inde i guldkampen til sidste spillerunde i Superligaen.

Men FC Nordsjælland kan også – når de går på banen i Brøndby - stå i en situation, hvor de med en sejr kan spille sig på førstepladsen, hvis FCK har sat point til i Viborg.

Derfor kan Brøndby-fans nok bedre leve med et nederlag mandag mod FC Nordsjælland frem for at hjælpe rivalerne fra FC København til guldmedaljerne.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen kan garantere for, at Brøndby vil gøre alt for at besejre FC Nordsjælland mandag, uanset om det betyder, at mesterskabet kan sendes i armene på FC København. Foto: Jonas Olufson.

Det er ingen hemmelighed, at de blågule fans på Vestegnen hellere ser guldet havne i Farum frem for på Østerbro.

Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen er helt uforstående over for tankegangen om, at Brøndby ikke er klar til at ofre alt for at besejre FC Nordsjælland mandag.

Kan du ikke forstå, at snakken opstår, om Brøndby helt sikkert taber mandag til FC Nordsjælland?

- Hvis det i spørgsmålet er underforstået, at Brøndby IF lægger sig ned og taber en fodboldkamp med vilje, så er det i min optik et voldsomt provokerende spørgsmål.

- Det kan i så fald kun være tanker, der opstår hos personer uden sans for, hvilke dynamikker der er forbundet med at være involveret i elitesport, siger Carsten V. Jensen.

- Folk der tror vi ikke spiller for at vinde, kender ikke dynamikkerne i elitesport, siger Carsten V. Jensen.

FCN har meget at spille for, I har intet. Der er vel altid motivationsaspektet, som har stor betydning i fodbold. Får det ikke indflydelse?

- Først og fremmest så er det helt forkert opfattet, at Brøndby ikke har noget at spille for. Og hvis nogen her i huset hos os, hvilket jeg ikke har anledning til at tro, har det sådan, så kan de lige kigge forbi mit kontor.

- I en sæson, hvor vi har været meget vanskeligt igennem, er det vigtigt for os at få så godt et momentum som muligt med os med ind i en ny sæson. Det sker kun med gode præstationer og så mange sejre som muligt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vinde på mandag.

Hvordan vil du have det med, at I vinder mandag – bliver nummer fem/seks i Superligaen og samtidig er med til at sende mesterskabet til FCK?

- Når vi har spillet 32 runder, er det den klub, der ligger øverst, der har fortjent at vinde.

- Sådan var det også i 2021, da vi selv tog mesterskabet. Jeg mener, at det er problematisk, hvis vi på den måde begynder at sætte spørgsmålstegn ved integriteten i dansk fodbold og hele afviklingen af Superligaen, pointerer han.

Brøndby har tabt tre gange ud af tre mulige til FC Nordsjælland i denne sæson. Taber de mandag, vil FCN være med i guldkampen til sidste spillerunde. Foto: Claus Birch/Ritzau Scanpix.

Når vi kaster blikket tilbage på 2011/2012 sæsonen, står vi reelt i en lignende situation nu.

Dengang skulle de to klubber også mødes på Brøndby Stadion i næstsidste spillerunde, hvor FC Nordsjælland vandt 1-0 og derved tog et afgørende skridt mod guldet.

Vi har en næsten tilsvarende situation som i 2011/12-sæsonen. Hvorfor skulle den situation i grunden ikke gentage sig på mandag?

- Hvad mener du her... at Brøndby IF lagde sig ned i en afgørende fodboldkamp og med vilje tabte kampen? Det må stå for din regning i så fald. Om vi risikerer at tabe en fodboldkamp mod et godt spillende FC Nordsjælland-mandskab, som vi hidtil har tabt til tre gange i sæsonen, det kan du nok også selv svare på, siger Carsten V. Jensen.

Der har været krise på tribunerne i Brøndby i dette forår. Det vil helt sikkert vække mere glæde end sorg på Vestegnen, hvis FC Nordsjælland vinder mesterskabet. Foto: Kenneth Meyer.

Brøndby kan maksimalt blive nummer fem i denne sæson. Det vil betyde marginalt flere tv-penge i forhold til den nuværende sjetteplads.

Til gengæld er FC Nordsjælland – to runder før afslutningen – sikret minimum bronzemedaljer og europæisk deltagelse i den kommende sæson.

