Rasende Brøndby-boss: - Til helvede med VAR

Brøndby vandt til sidst over SønderjyskE, men undervejs udspillede sig lidt af et VAR-drama på Brøndby Stadion.

SønderjyskE fik tilkendt et straffespark efter VAR-dommerne havde sendt dommer Peter Kjærsgaard ud at se TV-billederne igen.

TV-billederne viste, at Mikael Uhre havde albuen højt hævet, så Marc Dal Hende fik en mindre blodtud.

Men straffesparket var Niels Frederiksen på ingen måder tilfreds med fra sin position på sidelinjen.

Dommer Peter Kjærsgaard var ude for at tjekke billederne, da han dømte straffespark til SønderjyskE. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

- Til helvede med VAR, sagde Brøndby-træneren, da straffesparket blev dømt efter VAR-gennemsnyn.

- Jeg var i mine følelsers vold. Jeg har ikke set episoden på TV, men flere der har set den, fortæller mig, at den godt kan dømmes.

- Det ændrer dog ikke ved, at jeg ikke er uddelt begejstret for VAR. Der er alt for mange spilstop. Det tager simpelthen for lang tid, siger Niels Frederiksen og slår så fast:

- Det her har intet at gøre med, at det går ud over os. Man prøver at skabe en retfærdighed, som der ikke findes i den her verden. VAR laver jo også fejl.

- Nu giver jeg det en chance, men det skal forhåbentligt evalueres på et tidspunkt. Det ændrer i hvert fald ikke på, at jeg ikke er udelt begejstret.

Mikael Uhre bider i græsset, men han stråler i denne sæson. Scoringen mod SønderjyskE var den sjette i sæsonen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Mens Mikael Uhre på en måde blev skurk, da han var skyld i straffesparket, så er han også vokset helt eventyrligt i denne sæson.

Med sin sjette sæsontræffer har han tangeret den sæson, hvor han har scoret mest i Superligaen. Seks træffere står han bogført for nu.

- Man kan godt tale om en solstrålehistorie med Uhre. Han har udviklet sig, og så har tilliden betydet meget for ham.

- Faktisk tror jeg også, at den måde, vi spiller på, passer rigtig godt til Uhre, siger Niels Frederiksen.

Hovedpersonen er glad for den aktuelle succes, som han begrunder med ét ord.

- Tillid.

- Det har betydet alt for mig, at træneren har troet på mig. Jeg er glad, for sådan som det går for holdet lige nu, konstaterer Mikael Uhre.

