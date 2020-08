Rasende fans fjerner alle spor af Wilczek

Kamil Wilczeks navn er blevet streget fra Wall of Honour foran Brøndby Stadion

Kamil Wilczeks navn er blevet streget fra den Wall of Honour, der hænger foran Brøndby Stadion.

Det viser billeder, Ekstra Bladet har taget.

Den polske angribers navn er blevet fjernet, efter det kom frem, at han skifter til ærkerivalerne fra FCK.

Allerede i går var utilfredsheden med skiftet åbenlys, da flere Brøndby-fans i går aftes mødtes foran Brøndby Stadion for at brænde trøjer af med 'Wilczek' på ryggen. En begivenhed, der blev aflyst, da mediedækningen var for stor.

Brøndby-fans har taget sagen i egen hånd og fjernet Kamil Wilczeks navn fra Wall of Honour. Foto: Emil Agerskov

Kæmpe farvel-fuser

Torsdag aften var Brøndby-fans samlet for at afbrænde deres Wilczek-trøjer foran Brøndby Stadion. Begivenheden blev dog aflyst, da mediedækningen var for stor.

Rasende fans

Flere Brøndby-fans krævede i går på Twitter, at Kamil Wilczeks navn blev slettet fra Wall of Honour, der indeholder Brøndby-spillere, der har optrådt for deres respektive landshold.

Nu ser det ud til, at fansene har taget sagen i egen hånd og fjernet Wilczeks navn fra tavlen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Brøndby IF, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Foto: Emil Agerskov

Helte-status

Kamil Wilczek havde ellers opnået helte-status i Brøndby, efter han på fire år blev den mest scorende spiller for klubben i Superligaen.

Den status har han tydeligvis ikke mere, efter han i går blev præsenteret som ny spiller ved Brøndbys evige rivaler fra FC København.

Den tidligere Brøndby-bomber har skrevet under på en aftale med FCK frem til sommeren 2023.