Reddede Brøndby fra nedrykning: Nu er han stjerne i Bangkok

One season in Bangkok: 27-årige Michael Falkesgaard var for fem år siden med til at sikre Brøndby overlevelse i Superligaen. Efter ophold i OB og FC Midtjylland rejste målmanden i starten af 2018 til Thailand, hvor han har stor succes og blevet udpeget til bedste indkøb

I Brøndby husker de ham som ham, der var med til at redde klubben.

Klubben fra den københavnske Vestegn balancerede faretruende nær afgrunden i foråret 2013 og skulle helt frem til sidste spilledag, før katastrofen blev afværget.

Den normale reservemålmand Michael Falkesgaard holdt nullet i nedrykningsgyseren på Casa Arena i Horsens og kunne efter 1-0-sejren juble over overlevelsen sammen med tusindvis af Brøndbyfans.

Men det blev også hans sidste Superliga-kamp i Brøndby-trøjen. Klubben hentede Lukas Hradecky, og Michael Falkesgaard måtte igen ud på bænken.

OB-tiden blev ødelagt af en alvorlig knæskade, og i FC Midtjylland så de kun Falkesgaard som reserve. Derfor blev opholdet i det midtjyske kort. Foto: Claus Bonnerup

I OB smadrede en alvorlig knæskade drømmen om at blive førstemålmand, og opholdet i FC Midtjylland blev kort.

I januar 2018 blev den nu 27-årige målmand solgt til True Bangkok United i Thailand. Og der har han fundet fodboldlykken.

- Siden skiftet fra FC Midtjylland kan man vist roligt sige, at der har været smæk på. Men jeg er glad for at have taget chancen og hoppet ud i det hele med alt, hvad det indebærer.

- Indtil videre har det bare været et stort fedt fodboldeventyr, og det ser ikke ud til at slutte foreløbig, siger Michael Falkesgaard til Ekstra Bladet.

Meget opmærksomhed

I Superligaen var han som oftest reserve og nåede kun 19 kampe - i Thailand er han stjernen.

Fokusset er stort på målmanden, der ifølge det asiatiske site Football Tribe er det bedste indkøb i Thai League 1 i denne sæson.

Football Tribe roser Falkesgaard for at have løst det målmandsproblem, som den ambitiøse Bangkok-klub - Thailands svar på FC Midtjylland - har haft igennem sæsoner.

Michael Falkesgaard har fået smilene frem hos fodboldfolket i Bangkok. Foto: True Bangkok United

- Det har været meget opmærksomhed på mig herovre siden første dag, fordi klubben havde et stort defensivt problem i sidste sæson og lukkede alt, alt for mange mål ind. Det er der kommet bedre styr på nu.

- Og det er selvfølgelig vildt fedt at få den anerkendelse som det bedste nyindkøb, når man tænker på, hvor mange nye udenlandske angribere der er købt. Der er det ikke altid målmanden, der bliver fokuseret på, siger Michael Falkesgaard.

Håber på flere landskampe

Han er født i Kastrup. Hans er dansk, og hans mor fra Filippinerne.

I forbindelse med skiftet til Bangkok fik han filippinsk pas, så han ikke belaster klubbens udlændingekvote helt så meget.

Hans træner, Alexandré Pölking, har fortsat plads til tre af de brasilianerne, som de er så begejstrede for også på de kanter.

Passet giver også Falkesgaard mulighed for at spille på det filippinske landshold, som han debuterede for i foråret.

Til januar venter AFC Asian Cup (Asiens svar på EM), som Filippinerne har kvalificeret sig til for første gang nogensinde.

Normalt ville det være en opgave for Premier League-målmanden Neil Etheridge, men Cardiff vil næppe slippe ham til turneringen, der bliver spillet i Dubai.

- De har mange klubkampe i den periode, så formentlig får jeg mulighed for at udbygge min landsholdstotal.

- Jeg ser i hvert fald sindssygt meget frem til Asian Cup. Ser man på holdene, kan niveauet ikke blive højere i Asien, siger Michael Falkesgaard, der i det nye år også kan få mulighed for at spille med i den asiatiske Champions League for True Bangkok United.

Med tre runder igen er sølvet allerede i hus, og det giver adgang til CL-kvalen.

- Jeg spiller fast, har succes, bor i en storby og oplever en helt anden kultur. Så jo, det har været et fantastisk skifte.

- Det er en oplevelse for livet, og jeg nyder virkelig, at det går så godt både på og uden for banen, siger den tidligere Brøndby-helt, der efter alt at dømme tjener væsentligt mere på at spille fodbold i Thailand end i Danmark.

Ligaens bedste udlændinge - og den kategori er Michael Falkesgaard nu i - får ofte over to mio. kr. om året. Netto.

Michael Falkesgaard om…

Niveauet i Thailand:

- Fodbolden her er på alle mulige måder anderledes, men det er klart, at det ikke Superliga-niveau - hverken tempomæssigt eller fysisk. Det er meget op til individualisterne at afgøre kampene, og derfor betaler klubberne også gerne mange penge for deres udenlandske spillere.

Udlændinge som Michael Falkesgaard er stjernerne i den thailandske liga, hvor dommerkendelserne ofte frustrerer spillerne. Foto: True Bangkok United

De thailandske dommere:

- Hvis man synes niveauet for danske dommere er lavt, skal man aldrig se en thailandsk fodboldkamp. Det er noget af det mest frustrerende i kampene. At vide hvad de dømmer i en given situation, er ligesom at gætte lottotallene. Man ved det aldrig.

Michael Falkesgaard savner at gå ind på Brøndby Stadion, men han savner ikke at sidde på bænken i Superligaen... Foto: Lars Poulsen

- Det er noget, jeg altid vil savne, for det er unikt. Men jeg kan ærligt sige, at jeg hellere vil spille kampe her hver weekend end sidde på bænken hjemme i Danmark. Sådan var det mest, desværre.

Michael Falkesgaard gør klar til landskamp for Filippinerne. Foto: The Azkals - The Philippines' Men's National Football Team

- De fleste af spillerne - inklusive mig selv - er halvblods filippinere, så vi er en sammenbragt flok. Der er ikke altid samme struktur på tingene som i Danmark, men vi føler alle en kæmpe stolthed og glæde over at trække i den filippinske trøje.

