Retov: Pokaltriumf er større end bronze

- Jeg vil hellere vinde pokalen end bronzen, fordi det trods alt er få titler vi spiller om, siger Martin Retov, der endnu ikke har prøvet at vinde to kampe i træk som cheftræner

Det blev en perfekt generalprøve for Brøndby forud for fredagens pokalfinale mod FC Midtjylland.

Ikke nok med Martin Retovs tropper vandt. De holdt tilmed nullet. Og det er bestemt ikke hverdagskost på Vestegnen i denne sæson. Det er 16. kampe siden det senest er sket.

Bronzemedaljerne har været målet i Brøndby, men de er lige nu langt væk. Og kan Martin Retov vælge, foretrækker han at vinde pokalfinalen frem for bronzemedaljerne.

Marvin Schwäbe leverede en solid indsats, da Brøndby holdt nullet for første gang i 16 kampe. Foto: Lars Poulsen

Kan redde sæsonen

- Pokalfinalen er vores mulighed for at redde sæsonen. Det er vores chance for at komme i Europa og vinde en titel. Jeg vil helst vinde pokalfinalen frem for at slutte som nummer tre, fastslår Martin Retov efter 2-0 triumfen over FC Nordsjælland, hvor Brøndby leverede en solid præstation.

- Det er klart, at pokalfinalen har fyldt meget den seneste uge hos os. Det er ikke så mange titler vi spiller om og det er vigtigt at vinde titler, fastslår trænervikaren.

Med ham ved roret de seneste tre måneder har Brøndby på mange måder været ustabile. De har svinget fra sejr til nederlag og ikke leveret to sejre i træk.

- Vi har været alt for ustabile. Det er nu vi skal vinde to kampe i træk. Det skal ændres med en sejr fredag, smiler Martin Retov, der havde mange positive ting at tage med fra sejren over et tamt og til tider modløst FCN-mandskab.

- Marvin Schwäbe leverede afgørende redninger og vi formåede at holde nullet for første gang i lang tid. Det betyder noget og giver selvtillid forud for så vigtig en kamp, pointerer han.

Martin Retov vil hellere vinde pokalfinalen end slutte med bronzemedaljer, fordi titlerne tæller mere i hans bog. Foto: Lars Poulsen.

Fysik og mange dueller

Den midlertidige cheftræner går ind til pokalfinalen med en god fornemmelse. FCM-mandskabet blev senest besejret i april på udebane i Superligaen.

- Vi ved det bliver en kamp med mange dueller og fysisk hårdt spil. FCM har power og mange kilo. Men når vi har spillet med dem, kan vi gøre ondt på dem, pointerer Brøndby-træneren.

Han erkender, at sølvvinderne går ind til finalen som fredagens favoritter, selv om FC Midtjylland historisk står med fire tabte finaler, mens Brøndby er forsvarende mestre.

- FCM har haft en god sæson. De har næsten samme trup som sidste år. Derfor er de også favoritter mod os. Men vi har gode erfaringer mod dem, når vi er gode med bolden. Dét bliver afgørende for os fredag, hvis vi skal vinde, understreger Martin Retov.

Han kan glæde sig over Dominik Kaiser er vokset de seneste måneder. Det har virket som om den tyske midtbanespiller er blevet langt mere frigjort efter Alexander Zorniger er stoppet i klubben.

Han havde et elendigt efterår, men er trådt mere i karakter i foråret, hvor han tilmed spiller en langt større, central rolle på Brøndby-mandskab.

- Jeg spillede under niveau i efteråret, og det havde intet at gøre med, at Zorniger var her. Jeg havde ham i to et halvt år i Leipzig, hvor jeg leverede gode præstationer, siger Dominik Kaiser, der erkender, at han er blevet stærkere og mere fremtrædende på Brøndby-midtbanen gennem foråret.

Sådan står Brøndby før finalen Fredag spiller Brøndby den tredje pokalfinale i træk. Her er en status over, hvordan det står til på Vestegnen: * Sejre skaber selvtillid. Brøndby havde behov for en succesoplevelse før pokalfinalen oven på et ustabilt mesterskabsspil. * Marvin Schwäbe er begyndt at tage med hænder. Tyskeren efterlod et stærkt indtryk for indsatsen mod FCN. * 2-0 sejren mod FCN var første gang i 16 kampe – ikke siden december mod Hobro – at Brøndby spillede til nul. * Dominik Kaiser er i rigtig god form for tiden. Han scorede, fik en time og ligner en nøglespiller for Brøndby i finalen. * Hany Mukhtar og Kevin Mensah blev sparet mod FCN og har friske ben til finalen. Dog spillede Mukhtar den sidste halve time. * Jens Martin Gammelby har taget store skridt i foråret. Han har stærke offensive kvaliteter, men skal stadig blive lidt mere stabil defensivt. * Scoringskrisen fortsætter for Kamil Wilczek, der nu ikke har scoret i alle otte kampe i mesterskabsspillet.

