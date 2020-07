Ringe! Ikke kloge nok!

Læs reportagen fra AaB-Brøndby her:

AALBORG (Ekstra Bladet): Brøndby må kigge langt efter bronzemedaljerne og en tur i Europa.

Den fejlbehæftede indsats i Aalborg må efterlade dybe panderynker på Vestegnen, for Brøndby faldt fuldstændig sammen, da AaB skruede bissen på og pressede højt.

Brøndby-keeper taler om drop:

Du skal have både hænder og fødder til rådighed, hvis alle personlige Brøndby-fejl skal tælles, og der var da heller ingen undskyldninger.

- Vi kunne ikke håndtere presset. Længere er den ikke. Vi var ikke kloge nok, når AaB pressede højt. Vi skulle have slået nogle lange bolde, når nu vi ikke kunne spille os ud af presset. I stedet insisterede vi på at spille småspil, og det blev dyrt, sagde anfører Andreas Maxsø, der var en af de få BIF’ere, der holdt nogenlunde niveau.

Maxsø ramte hovedet på sømmet. Det blev nemlig personlige fejl fra Marvin Schwäbe og Hjörtur Hermannsson, der endte med at koste to kasser, og cheftræner Niels Frederiksen var ikke bleg for at sætte barske ord på indsatsen – altså så barsk man kan være, når man er Niels Frederiksen.

- Det var ringe!

- AaB lykkedes med at stresse os, og vi lavede utallige fejl som følge deraf, sagde cheftræneren.

Niels Frederiksen var flere gang helt oppe i det røde felt på grund af den ringe Brøndby-indsats. Foto: Ernst van Norde

Hvad bekymrer mest: De personlige fejl eller jeres måde at håndtere AaB’ presspil?

- Fejl er en del af fodbold. Marvin har stået mange gode kampe for os, så der er ikke noget der.

Hvor står I nu i forhold til bronzen efter denne indsats?

- Vi er i hvert fald ikke kommet tættere på, men vi går efter den tredjeplads, så længe det er en mulighed.

