Røde kort og stort drama i Brøndby

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Hvilket drama!

Superligaen kan bare noget helt særligt, når vi både får røde kort, straffespark og et imponerende comeback.

Brøndby vandt 5-2 over Randers i en kamp, hvor gæsterne førte 2-0 efter 16 minutters spil, men Brøndby viste stor moral og vendte kampen fuldstændig på hovedet.

Det var Brøndbys tredje sejr på stribe i Superligaen. Det var en sejr, der viste, at mandskabet på Vestegnen har stor moral trods modgang. Men det var også en kamp, der viste, at Randers faldt sammen, da Patrik Carlgren blev udvist kort før pausen.

Kamil Wilczek scorede for tredje kamp i træk to mål. Nu står han noteret for 68 og er blot én scoring fra at tangere Ebbe Sands Superligarekord.

Dominik Kaiser scorede et bragende hovedstødsmål, men Hany Mukhtar kom på tavlen via underkanten af overliggeren efter pausen. Endelig lavede Simon Piesinger selvmål i slutminutterne.

Med tre træffere fra Wilczek og Kaiser tilsammen står de to nu bag 22 af Brøndbys 30 træffere. Vi taler om 73 procent af målene.

Men det var også en tåbelig afslutning, fordi Kamil Wilczek fik direkte rødt, da han stangede Kevin Conboy i panden. En tåbelig handling af polakken, der formentlig skal sidde ud de to næste kampe.

Elendigt målmandsspil

Randers chokstartede på Brøndby Stadion. Thomas Thomasbergs mandskab kom med fem sejre de seneste seks kampe og gik frisk til opgaven.

Emil Riis Jakobsen sendte et langskud afsted efter få minutters spil, og det var en advarsel om, at gæsterne var kommet til Vestegnen for at udfordre hjemmeholdet.

Kort efter tog Emil Riis en solotur. Uden for feltet afdriblede han Andreas Maxsø og siden serverede han en elegant tværpasning modsat i feltet til angrebskollega Marvin Egho, der scorede let.

Der gik ikke lang tid, så var der igen fare på færde foran Brøndbys mål.

Erik Marxen sendte et hjørnespark direkte i mål efter en situation, hvor Marvin Schwäbe så meget skidt ud. Brøndby-keeperen nåede slet ikke frem til hjørnesparket der sejlede i mål.

Det er ikke første gang, at modstanderen scorer direkte på hjørnespark mod Brøndby. I foråret præsterede AaB det også på Brøndby Stadion.

Dramatisk kvarter

Mens det så sortest ud for Brøndby, brølede de på Sydsiden: Kom så Brøndby, vis I vil vinde.

Om det var den massive opbakning eller den lille peptalk på midten af banen efter 0-2 målet, står usagt. Men Brøndby vågnede og fik udlignet i løbet af blot seks minutter.

Simon Hedlund havde netop brændt en friløber, da han kort efter kom i oplæggerens rolle. Han spillede smart Kamil Wilczek i dybden. Og polakken er træfsikker som få.

Der gik ikke lang tid før dramatikken nåede klimaks på Brøndby Stadion. Simon Hedlund fik en lang stikning lige inde i straffesparksfeltet. Patrik Carlgren kom løbende ud og slog med en knytknæve lige i ansigtet på Brøndby-angriberen. Farligt spil og direkte rødt til Randers-keeperen, selv om Thomas Thomasberg protesterede voldsomt på sidelinjen.

Patrik Carlgren forstod ikke selv det røde kort. Foto: Lars Poulsen

Kamil Wilczek scorede sikkert bag Randers’ reservekeeper Jonas Dakir. Polakkens sjette scoring de seneste tre kampe.

Udvisning betød, at Randers måtte udskifte en angriber. Her blev holdets bedste mand, Emil Riis Jakobsen, flået fra banen.

Med kun ti mand kom Randers til at stå længere tilbage på banen. Derved fik Brøndby meget initiativ.

Hjemmeholdet kom i front kort før pausen, da Kevin Mensah brød gennem i højresiden og serverede bolden lige i panden på Dominik Kaiser. 3-2 efter en forrygende halvleg, hvor dramatisk, mange mål og fin underholdning var i højsædet.

