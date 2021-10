Rørt Brøndby-helt: Aldrig oplevet noget lignende

Efter 443 dages skadehelvede modtog han de største klapsalver søndag på Brøndby Stadion.

Blas Riveros fik de sidste 12 minutter, men nåede at gøre en forskel, så Brøndby vendte et truende nederlag til sejr.

443 dages mareridt over overstået. Blas Riveros gjorde comeback og havde en afgørende fod med i Brøndby fik vendt kampen. Foto: Lars Poulsen.

Den dynamiske back havde en fod med i Mikael Uhres udligning til 2-2, da han serverede bolden på tværs for Brøndby-topscoreren.

Udover de store klapsalver, da han kom på banen, blev han også hyldet i stor stil fra Sydsiden efter 3-2 sejren.

De råbte og skreg hans navn, og det betød meget for ham.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var en helt unik oplevelse. En stor lykkefølelse at være med til at vinde kampen, siger Blas Riveros efter sit fine comeback for Brøndby.

Jublen var stor, da Brøndby vendte 1-2 til 3-2. Foto: Lars Poulsen.

Han har trænet med i fem uger og føler sig klar til at træde ind på Brøndby-mandskabet fra start.

Men han skal ikke forvente at spille 90 minutter lige med det samme, ifølge Niels Frederiksen.

- Vi skal bygge Blas stille og roligt op. Han er ikke klar til 90 minutter på det her niveau endnu. Jeg kan ikke garantere, at han spiller fra start næste gang, men vi skal bringe ham i topform ved at give ham spilletid, siger Niels Frederiksen, der erkender, at Blas Riveros i topform er en klar forstærkning for Brøndby.