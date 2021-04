Roser stjernen: - Bedste i foråret

For tredje gang i træk kom Brøndby bagud. Men for første gang lykkes det Niels Frederiksens mandskab at få point i mesterskabsslutspillet.

Men det ene point kan Brøndby ikke bruge til særlig meget, hvis man fokuserer på muligheden for guld for første gang i 16 år.

De gulddrømme og forhåbninger ser ud til at fordufte ud i den midtjyske muld for Brøndby-mandskabet.

- Hvis vi skal gøre os håb om at slutte øverst i tabellen, skal vi præstere bedre. Det nytter ikke noget vi spiller som de første 45 minutter mod AGF. Vi skal ramme det niveau fra anden halvleg i samtlige 90 minutter, siger Niels Frederiksen meget præcist.

Citatet indrammer meget godt Brøndby i starten af mesterskabsslutspillet. Der har været udfald, som har været kostbare. Og skal man gøre sig forhåbninger om guld, er der ikke plads til så sløj og uengageret første halvleg som tilfældet var mod AGF.

- Det ændrer ikke på vi gerne vil endnu højere i tabellen. Men top-3 er vores ambitiøse målsætning. Man skal jo hele tiden tænke på, at to hold (FCK, FCM, red.) har været forudsætninger end os. Så top-3 er meget ambitiøst.

- Men vi kender også risikoen for, at vi kan ende som nummer fire. Det glæder mig dog, at vi efter denne runde har bevaret afstanden til både FCK og AGF, fastslår Brøndby-træneren.

NIels Frederiksen mener, at Brøndby skal levere langt mere stabilt, hvis Brøndby skal være udfordre til guldet. Præstationen før pausen var ikke tilfredsstillende. Foto: Lars Poulsen.

Bedste halvleg i foråret

Han kunne glæde sig over Jesper Lindstrøm endelig fandt sit efterårsniveau i anden halvleg mod AGF.

Stortalentet scorede for første gang i to måneder og efter otte kampe.

- ’Jobbes’ præstation efter pausen er den bedste i foråret. Det var et skridt op for ham.

- Han har set lidt brugt ud i foråret, fordi han har spillet så mange kampe, forklarer Niels Frederiksen, der med stor sandsynlighed må undvære sin kreatør onsdag aften mod FC Nordsjælland.

Jesper Lindstrøm scorede sit 10. sæsonmål. Han leverede en stærk anden halvleg, men kommer nu i karantæne onsdag, fordi han fik en advarsel. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Lindstrøm pådrog sig et gult kort og alt tyder på karantæne onsdag.

- Det kan være, at det er rigtig godt for ham, fordi han trænger til en lille pause, siger Niels Frederiksen med et skævt smil.

Hovedpersonen er ærgerlig over, at han fik et gult kort i en situation, hvor han slet ikke mente, at der skulle uddeles en advarsel.

- Jeg synes, det er latterligt at give et gult kort i den situation. Casper Højer sprintede frem og løb herover mod mig.

- Vi krammede, men så kaldte dommeren os hen. Jeg fik gult for at være sød overfor Casper Høyer. Ærlig talt synes jeg det er latterligt man ikke må sige noget i dansk fodbold, uden det skal føre til et kort, mener Jesper Lindstrøm, der kan glæde sig over at få tilskuerne tilbage på Brøndby Stadion søndag mod Randers.

Andreas Maxsø scorede på straffespark i første halvleg, hvor Brøndby savnede energi og gennembrudskraft. Foto: Lars Poulsen.

Håber på ekstra procenter

Hvad det betyder for resultaterne er imidlertid meget svært at svare på.

- Når vi ser på de fysiske parametre, så er der ingen forskel hos spillerne om der er tilskuere på stadion.

- Men jeg tror nu alligevel, at vi får de ekstra to-tre procent at se i duellerne. Tilskuere på lægterne er med til at give intensitet, nerve, ild og drama. Det betyder meget for oplevelsen, forsikrer Niels Frederiksen.