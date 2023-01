Ryger ud af Brøndbys svingdør

Mandag mødte flere af Brøndby-spillerne ind efter en lang juleferie.

Både mandag og tirsdag skal spillerne gennemgå en række fysiske test. Onsdag er første træningsdag for spillerne, hvor der venter udfordringer med en ny cheftræner og nye tider med en ejerkreds, der har store sportslige ambitioner.

Det betyder, at der kommer til at ske store udskiftninger i spillertruppen både her i januar og i sommervinduet.

For målsætningen er, at Brøndby fra næste sæson skal have en trup, der spiller med om guldet.

Sigurd Rosted blev udvist, da Brøndby mødte FCK i efteråret. Nu er han på vej væk fra Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Alt tyder på, at nordmanden Sigurd Rosted bliver første mand ud af Brøndby-svingdøren. Efter tre et halvt år i Brøndby ser det ud til, at han får løbepas ét halvt år før kontrakten udløber.

Norske Nettavisen melder, at Toronto FC er favorit til at sikre sig Sigurd Rosted, der også har været sat i forbindelse med både Vålerenga og Brann.

Rosted bliver med garanti ikke den eneste spiller, der kommer til at forsvinde fra Brøndby i januar-vinduet.

Anis Ben Slimane kan også blive solgt, lige som spillere som Peter Bjur, Jens Martin Gammelby, Carl Björk og Oskar Fallenius ikke har en stor og lysende fremtid i Brøndby.

Brøndby spiller første træningskamp mod Hvidovre IF 22. januar. Siden venter en kamp mod Elfsborg, inden truppen rejser på trænignslejr, hvor AIK Stockholm, Halmstad og Viking venter på træningslejren i Portugal.