Rygter tager til: De er interesseret i Mukhtar

Hany Mukhtar har en stor profil for Brøndby, siden han kom til klubben fra Vestegnen i sommeren 2016 på en lejeaftale fra portugisiske Benfica.

Et år senere blev aftalen vekslet til en permanent en af slagsen, men nu kunne noget tyde på, at den tyske kreatør vender tilbage sit hjemland, hvor han tidligere har tørnet ud for Hertha Berlin.

Det tyske medie Fussballtransfers melder nemlig om, at de to traditionsrige Bundeliga-klubber Wolfsburg og Werder Bremen er meget interesseret i at hente Brøndbys tyske kreatør tilbage til Bundesligaen.

Mediet skriver desuden, at det ikke kun er Mukhtars tidligere liga, der er aktuel. De melder nemlig også om interesse fra italienske Genoa og spanske Villarreal.

Hany Mukhtar har kontrakt med Brøndby indtil sommeren 2021.

