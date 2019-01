Rygtet til Brøndby: Nye oplysninger om prisen

Brøndby har ifølge norske VG budt over 7,6 mio. kr. for den 19-årige midtbanespiller Tobias Børkeeiet, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger har klubbens bud slet ikke været i den størrelsesorden

Tobias Børkeeiet er på ingen måde et ukendt navn i Brøndby, men klubben fra Vestegnen har ikke tænkt sig at betale boksen for det 19-årige midtbanetalent fra Stabæk.

Norske VG skrev mandag, at Brøndby i løbet af de seneste 14 dage skulle have indgivet flere bud på Stabæk-spilleren – det sidste, som også blev afvist, skulle ifølge avisen angiveligt have været over ti mio. norske kroner (ca. 7,6 mio. danske kroner).

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Brøndby, som VG også skriver, været i dialog med den norske klub, men der er ikke kommet et bud fra sportsdirektør Ebbe Sand i den størrelsesorden.

Tobias Børkeeiet er interessant for Brøndby, men den norske teenager er ikke en spiller, som klubben hverken kan eller vil betale så mange penge for.

Brøndby holder øje med Tobias Børkeeiet, men ikke nødvendigvis med tanke på at lave en handel med Stabæk her og nu.

Superligaens nummer tre føler sig med Josip Radosevic godt besat på sekser-pladsen og er på ingen måde presset til at indkøb der.

Det er længere bagude, i det centrale forsvar, at behovet er størst for tiden.

Ebbe Sand har slet ikke budt så stort et beløb, som VG skriver. Foto: Henning Hjorth

Tobias Børkeeiet gjorde det glimrende i Eliteserien i sidste sæson og var en helt central spiller, da Norge sidste år kvalificerede sig til U20 VM.

Han har kontrakt med Stabæk to år endnu og er ifølge sportslig leder i Stabæk, Inge André Olsen, en vigtig spiller for klubben.

- Vi har ikke hastværk med at sælge Tobias. Det vil altid være en vurdering af det økonomiske, hvad der er bedst for klubben, og hvad spilleren vil, hvis vi kommer tæt nok på økonomisk med en anden klub.

- Foreløbig er det ikke en spiller, vi vil sælge. Vi vil beholde ham, siger Olsen til VG.

Tobias Børkeeiet spillede 27 kampe i Eliteserien i sidste sæson og kan også begå sig i det centrale forsvar.

