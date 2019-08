Rystet over nedsmeltning

Med bøjede hoveder gik Brøndby-spillerne den tunge gang ned mod Sydsiden efter 0-3 blamagen mod AGF.

Pibekoncerten var en naturlig konsekvens efter en af de mest tamme, uinspirerede præstationer i flere år fra et Brøndby-mandskab på hjemmebanen.

Det var en direkte håbløs præstation efter pausen, hvor holdet ikke kun faldt fuldstændig sammen. Det var også et mandskab uden ledere, der trådte i karakter og løftede mandskabet.

Det mest chokerende var nok, at der ikke kom en reaktion fra Brøndby, da AGF kom i front. Brøndby havde intet at skyde med. Kamil Wilczek lød modløs rundt og blev slet ikke serviceret af holdkammeraterne.

AGF-keeper William Eskelinen havde altså ikke én eneste markant redning over 90 minutter. Det er i sandhed opsigtsvækkende.

- Vi har meget at arbejde med og bygge videre på. Vi har slet ikke den bund i vores spil, som jeg havde forventet, vi skulle have, siger en skuffet cheftræner, Niels Frederiksen.

Se også: Historisk triumf: AGF ydmyger Brøndby

Der var slet ikke tur i den for Simon Hedlund og resten af Brøndby i søndagens opgør mod AGF. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Skabte intet

Brøndby-træneren erkender, at præstationen i anden halvleg var chokerende.

- Det overraskede mig, at vi med bolden slet ikke var i stand til at skabe noget efter pausen. Vi er jo ikke engang tæt på at levere et slutprodukt, fastslår han.

Med Simon Tibbling, Lasse Vigen og Mikael Uhre på skadeslisten havde Niels Frederiksen reelt intet at skyde med fra bænken, der kunne true AGF. Han sendte Ante Erceg i kamp de sidste ti minutter. Men kroaten ligner en færdig mand på Vestegnen og det kunne meget vel være hans afskedskamp.

Dominik Kaiser havde lagt ansigtet i de rette folder oven på nedturen mod AGF. Han var i hvert fald hudløs ærlig oven på den svage præstation:

- Vi præsterede simpelthen ikke på et niveau til at vinde en superligakamp. De scorede tre, men skabte mange chancer og kunne have scoret flere.

- Vi savnede kvalitet i mange af de ting, vi foretog os. Og så traf vi de forkerte beslutninger og havde ingen gennembrudskraft, erkender han.

Både Kevin Mensah og Kasper Fisker udgik med skader. De skal nærmere undersøges i dag. Det frygtes, at Fisker har beskadiget korsbåndet.

Se også: Sender stikpille efter Brøndby-show