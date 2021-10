Rystet over vold mod betjente: Kræver stormøde efter ballade

- Vi leverede et godt politiarbejde, men vil selvfølgelig gerne se på, om der er ting, vi kan forbedre. Jeg er dog rystet over, at vi har måttet rejse 61 sager om vold mod politiet, siger politiinspektør Mogens Lauridsen, der kræver møde med de to klubber oven på balladen ved Brøndby-FCK-kampen

Da Brøndby søndag vandt 2-1 over FC København, kom politiet på overarbejde efter opgøret, hvor de to fangrupperinger røg i totterne på hinanden.

Det førte til en række kritiske røster fra fans, der var utilfredse med politiets håndtering af den tilspidsede situation i og omkring Brøndby Stadion.

Ekstra Bladet har fået flere henvendelser fra fans, der var til stede på Brøndby Stadion. Flere af fansene – uanset tilhørsforhold – var chokerede over politiets indsats specielt efter kampen.

Politiinspektør Mogens Lauridsen mener, at Vestegnens Politi håndterede urolighederne helt efter bogen søndag eftermiddag i Brøndby. Foto: Kenneth Meyer.

Kritikken handler om flere forhold, der skete efter slutfløjt på Brøndby Stadion.

Der er stor undren over, at de to fangrupperinger næsten blev lukket ud samtidig fra Brøndby Stadion.

Det har også vakt stor undren, at de to fangrupperinger risikerede sammenstød efter kampen, fordi FCK-fans blev ledt mod Brøndbyøster Station. Før kampen kom de til stadion fra Glostrup Station.

Da FCK-fansene blev ledt væk, blev de adskilt i flere grupperinger og gik ikke i samlet flot.

De to fangrupperinger gik i march fra henholdsvis Brøndbyøster og Glostrup Station før kampen. Efter kampen blev FCK-fansene ikke ledt tilbage til Glostrup, men til Brøndbyøster, hvor de stødte på flere Brøndby-fans. Foto: Kenneth Meyer

Har ændret praksis

Politiinspektør Mogens Lauridsen afviser fuldstændig kritikken, men han erkender dog, at Vestegnens Politi altid er klar til at se på, om nogle opgaver skal udføres på en anden måde.

- Tidligere kunne vi tilbageholde udeholdets fans efter en kamp, men det har vi ikke længere mulighed for. Vi har været tvunget til at ændre praksis på området, fordi der har været en dom i retten, hvor vi ikke fik medhold. Vi kan ikke sidde sådan en dom overhørig.

- Derfor er vi tvunget til at lade de fans gå, der ønsker at forlade stadion lige efter en kamp, forklarer Mogens Lauridsen.

Politiinspektøren siger, at det var helt efter planen, at FCK-fansene skulle ledes til Brøndbyøster Station efter opgøret.

Politiet kan ikke længere holde fans på stadion efter en kamp. Dem, der ønsker at gå, skal have lov til det. Foto: Lars Poulsen

Frihedsberøvelse

- Synes du ikke, det er problematisk, at to fanmarcher krydser hinanden?

- Vi bruger altid Brøndbyøster Station til udeholdets fans. Før kampen gjorde vi en undtagelse, fordi Brøndby havde planlagt en march. Derfor blev FCK-fansene sendt til Glostrup for at undgå sammenstød, forklarer Mogens Lauridsen.

Når FCK-fansene ikke blev ledt i samlet trop fra Brøndby Stadion til Brøndbyøster Station, hænger det sammen med regelsættet.

- Det havde været frihedsberøvelse, hvis vi havde krævet, at alle FCK-fansene skulle gå i samlet flok. Vores vurdering var heller ikke, at det var nødvendigt, siger Mogens Lauridsen.

Der var optog fra begge klubber før søndagens derby mellem Brøndby og FC København. Foto: Kenneth Meyer.

- I spærrede af i krydset Park Allé/Brøndby Møllevej, da det var ved at udvikle sig mellem de to grupperinger. Var I ikke alt for længe om at sætte den prop i?

- Vores fokus er primært på de to klubbers hardcore fans. Man kan altid i en konkret situation diskutere, om vi skulle have sat den prop i to minutter tidligere, siger Mogens Lauridsen.

- Hvorfor var der intet politi på Brøndbyøster Station, da fansene ankom - de kom først sent i forløbet?

- Vi havde vores dialogbetjente i området. Men jeg bliver bare nødt til at understrege: Vi kan ikke være alle steder. Vi har rigtig mange på arbejde til det her opgør, forklarer han.

- Fodboldguiderne fra DSB vidste ikke, at FCK-fansene kom på Brøndbyøster Station. Hvad gik der galt?

Det kom til sammenstød efter opgøret søndag i Brøndby. Politiinspektør Mogens Lauridsen forsvarer politiets måde at håndtere uroen på. Foto: Kenneth Meyer

- Det kan jeg ikke svare på. Det, jeg kan sige, er, at fodboldguiderne fra DSB har en medarbejder siddende hos os. Vedkommende kan se præcis de samme ting, som vi kan, forklarer han.

- Flere tilskuere virkede utrygge på Højstens Boulevard efter kampen, hvor der ikke var mange betjente til at passe på dem. Hvor var de betjente?

- Som sagt havde vi rigtig mange betjente på opgaven søndag. Men vi er nødt til at prioritere vores ressourcer. Og de er blandt de mest hardcore fans fra begge lejre.

- Vi oplevede en stor lyst til, at de ville i totterne på hinanden. Derfor må vi også prioritere vores ressourcer på sådan en dag, siger Mogens Lauridsen.

- Siden udspillede der sig et sammenstød mellem de to fangrupperinger på Danshøj Station, men her var politiet slet ikke til stede. Hvorfor?

- Vi havde fået meldinger om, at der kunne opstå ballade på Valby Station. Derfor fulgtes vi med særtoget med FCK-fans til Valby.

- Da vi fik meldinger om balladen på Danshøj, sendte vi to delinger afsted. Vi kan ikke vide, hvor slagsmålene op, men handler, når vi bliver informeret, siger Mogens Lauridsen.

Han er tilfreds med politiets indsats, men han er chokeret over, at opgøret førte til 61 voldssager mod politiet.

- Det kan godt være vi kan gøre nogle ting bedre og anderledes. Nu må vi tage et møde med de to klubber. For vi er overraskede over hele forløbet. Det var tydeligt, at der var sparet op til slagsmål, pointerer Mogens Lauridsen.