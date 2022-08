Så meget betaler Brøndby for Wass

Det kostede Atletico Madrid i niveauet syv millioner kroner i ren transfer at have Daniel Wass på kontrakt i lidt over et halvt år.

Den spanske storklub betalte således 20 mio. kr. for danskeren i starten af året i Valencia, og nu får de 13 mio. kr. ind på salget til Brøndby.

Tipsbladet var først ude med prisskiltet på Daniel Wass på 13 mio. kr.

Ekstra Bladet har de samme oplysninger om prisen.

Det er en relativt stor transfer set med Brøndby-økonomi, mens det naturligvis er en meget lille transfer for Atletico Madrid, der normalt handler på meget højere hylder.

Daniel Wass spillede i Brøndby fra 2007-2011 - dog med en afstikker til norsk fodbold. Nu er han hjemme igen. Foto: Lars Poulsen.

Daniel Wass fik aldrig den store fodboldmæssige oplevelse i Atletico Madrid, hvor han blot nåede én officiel kamp. Siden blev han skadet, og det har længe ligget i luften, at klubben gerne ville af med ham.

Med købet af Daniel Wass går Brøndby lidt på kompromis med klubbens transferstrategi, hvor man så vidt muligt ikke vil betale transfersummer for spillere med en alder over 27 år.

Men i tilfældet Daniel Wass har det formentlig været let at gå på kompromis, fordi han har Brøndby helt inde i hjertet.

Daniel Wass træder direkte ind på Brøndbys hold. Den 33-årige profil får helt sikkert en lederrolle på mandskabet. Foto: Lars Poulsen.

Alt tyder på, at Daniel Wass udstyres med en treårig aftale. Han vil således være 36 år, når kontrakten udløber i 2025.

Han spillede i Brøndby over en periode på fire år fra 2007-2011, hvor han dog nåede at blive udlejet til Frederikstad midtvejs i kontraktperioden.

Selv om Daniel Wass er 33 år, har han i sin lange udlandskarriere meget sjældent været skadet.

Med skiftet hjem til Brøndby, som ventes bekræftet fredag eller lørdag, styrker han i sandhed også sine muligheder for at komme til VM.

Landstræner Kasper Hjulmand har slået fast, at spilletid er afgørende for de spillere, han skal udtage til sin trup.

I Brøndby kan Daniel Wass se frem til en lederrolle og masser af spilletid, selv om det er på en lidt lavere hylde end den spanske La Liga.

