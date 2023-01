Så røg magten fra ham

Det var helt udramatisk, da Brøndby fik ny bestyrelse på tirsdagens ekstraordinære generalforsamling.

Fem af de seks nyvalgte bestyrelsesmedlemmer var således slet ikke mødt frem, da de blev valgt ind i bestyrelsen.

Kun Scott McLachlan, der bliver næstformand i den nye bestyrelse, var til stede i Michael Laudrup Loungen, mens hverken Johannes Ruppert, Scott Krase, Chris Andersson, Ignacio Beristain eller Isaac Harrouche havde fundet vej til Brøndby Stadion tirsdag eftermiddag.

Scott McLachlan er ny næstformand og kan samtidig tegne Brøndby, hvis det er nødvendigt. Jan Bech har ingen bestemmende indflydelse over Brøndby længere, selvom han er den største enkeltstående aktionær. Foto: Anthon Unger

Det er ti år siden, Brøndbys amatørafdeling mistede magten, da Jan Bech Andersen reelt reddede klubben fra en truende konkurs.

Tirsdag skiftede Brøndby formelt ejer igen, da den ekstraordinære generalforsamling fik seks nye ansigter i bestyrelsen og Global Football Holdings som hovedaktionærer med en ejerandel på 50,00000001 procent af aktierne.

Jan Bech Andersen vil i fremtiden eje 11 procent af aktierne, hvilket gør ham til den største enkeltstående aktionær.

Global Football Holdings har accepteret, at han fortsætter som formand, selvom ikke længere sidder på aktiemajoriteten.

Brøndbys bestyrelse bliver i fremtiden udvidet fra ti til 11 medlemmer. Ud over de seks nyvalgte, som altså repræsenterer flertallet, så vil der være genvalg til fem af de nuværende medlemmer.

Fra præsentation af Global Football Holdings overtagelse af Brøndby i oktober. Her Carsten V. Jensen, Scott McLachlan, Jan Bech Andersen og Ole Palmå. Foto: Anthon Unger

Jan Bech Andersen fortsætter som formand. Derudover genvælges Niels Roth, fanrepræsentant Claus Bjørn Billehøj, samt de to repræsentanter fra amatørafdelingen Sten Lerche og Christian Barrett.

- Det er ingen hemmelighed, at det har været en meget følelsesladet periode for mig. Allerede i marts havde vi et seminar i bestyrelsen, hvor vi så på vigtigheden af, at vi også har et Brøndby om fem-ti og 20 år.

- Jeg ved godt, at ikke alle er enige, men jeg tror, det er den rigtige beslutning, vi har truffet, sagde Jan Bech Andersen på den ekstraordinære generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling blev det også besluttet, at bestyrelsen ikke modtager vederlag for arbejdet. De kan dog kompenseres for udgifter, hvis de har haft rejseaktiviteter for selskabet.

Brøndby kommer med årsregnskabet 2. marts og holder ordinær generalforsamling 30. marts i Michael Laudrup Loungen. Brøndby ventes at lade et resultat på minus ti minus 30 mio. kr. for 2022.

De seks nye i Brøndbys bestyrelse

Brøndby har fået seks nye medlemmer af bestyrelsen, som alle træder ind på Global Football Holdings anbefaling og mandat.

* Johannes Ruppert. Han har en baggrund hos den tyske ligaforening og har en bred erfaring inden forhandlinger, finansiering og investeringer.

* Scott Krase er mange af investorernes forlængede arm i bestyrelsen. Han har arbejdet med investeringer gennem mange år og kan alene tegne Brøndby, hvis der skal foretages investeringer.

* Scott McLachlan er ansvarlig for fodbold hos GFN. Han kommer fra et job som chefscout de seneste 11 år hos Chelsea. Han har stor erfaring med talentudvikling på alle niveauer. Han kan også tegne Brøndby alene på ejernes vegne, hvis der skal foretages investeringer.

* Chris Andersson er bestsellerforfatter. Han udgav i 2013 bogen: The Numbers Game: Why Everything You Know About Football Is Wrong med focus på data og analyser indenfor fodboldens verden. Det er en dataekspert fra øverste hylde, Brøndby henter ind her. Han er i dag professor på London School of Economics og underviser samtidig i dataanalyse.

* Ignacio Beristain: Han er strategisk chef for Global Football Holdings og præsident i en af klubberne, som GFH har i sin portefølje, Estoril. Han har stor erfaring inden for strategi, drift og spillerhandler.

* Isaac Harrouche: Han arbejder med investeringer og har erfaring inden for investeringsrådgivning.