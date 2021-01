Sådan er Brøndbys transferplan resten af januar

- Udgangspunktet i januar er, at vi ikke skal svække os, derfor ser jeg ikke, vi sælger spillere, hvis ikke vi bliver økonomisk kompenseret til at opveje svækkelsen, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen

Brøndby var tidligt ude af starthullerne i januars transfervindue.

Michael Lumb og Oskar Fallenius kom på plads allerede på årets første arbejdsdag – 4. januar.

Michael Lumb blev hentet for småpenge for at lukke hullet i venstre forsvarsside, mens Fallenius ikke er tiltænkt en rolle her og nu. Han er en spiller til fremtidens Brøndby-mandskab.

- Som udgangspunkt skal vi ikke svække os sportsligt. Vi holder gerne på spillerne i foråret, hvor de kan skabe mere værdi for os. I forhold til spillere med kontraktudløb til sommer, tror jeg ikke, vi kan blive kompenseret i en sådan grad, at det kan betale sig for os at sælge dem, fastslår Carsten V. Jensen. Foto: Lars Poulsen.

Åbnede og lukkede tidligt

På trods af den hektiske start er der ingen indikationen på, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen får en travl og hektisk januar.

Tværtimod.

- Vi åbnede vinduet tidligt, og vi lukker det tidligt.

- Nu ved jeg godt, at man aldrig skal sige aldrig i den her branche, fordi vi ikke selv kan afgøre det hele.

- Men lad mig slå fast: Vi er ikke gået ind i januar for at sælge vores profiler. Vi skal ikke svække os sportsligt, fastslår fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der hermed understreger, at der skal store bud på bordet, hvis Brøndby skal sælge Jesper Lindstrøm nu.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har ikke sat et prisskilt på Jesper Lindstrøm. Udenlandske klubber skal formentlig op i nærheden af seks-syv mio. euro (45-52,5 mio. kr.), hvis Brøndby skal sælge her i januar. Foto: Lars Poulsen.

Ingen prisskilt på Lindstrøm

Mens CV godt kunne lukke transfervinduet nu, er der en ukendt faktor, som hedder den købende klub. For CV ved ikke, om han modtager bud på sine spillere.

Mest interessant er det, om der dukker tilbud op til ham på Jesper Lindstrøm, der var efterårets profil i Superligaen.

- Checken kan selvfølgelig blive så stor, at jeg ikke kan sige nej. I den forbindelse er den vigtigste prioritet for os at vise ansvarlighed for Brøndby.

- Når det er sagt, gælder det også for vores spillere, at de kan skabe yderligere værdi for os ved at blive her i foråret, forklarer han.

Januar er traditionelt ikke et stort vindue, læg dertil, at transfermarkedet lige nu er under enormt pres på grund af coronakrisen.

- Der er stadig aktivitet. Men antallet af handler er faldende. Vi har ikke pris-sedler på vores spillere, så jeg kan ikke sige, hvor stor checken skal være, før vi siger ja, forklarer Carsten V. Jensen.

Man skal formentlig op i niveauet seks-syv mio. euro (45-52,5 mio. kr.), hvis Brøndby overhovedet skal overveje at sælge Jesper Lindstrøm her og nu.

Selvom både Hjörtur Hermannsson, Marvin Schwäbe, Anthony Jung og Lasse Vigen har aftaler, der står til udløb til sommer, tyder intet på, at de bliver solgt her i januar.

- Den værdi, som de spillere repræsenterer for os, tror jeg ikke, markedet kan kompensere os med. Igen handler det om, at vi ikke skal svække os selv sportsligt, siger Carsten V. Jensen.

