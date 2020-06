Sådan kommer Brøndby-fans på stadion

Du skal have lodtrækningsheld, hvis du som Brøndby fan skal på stadion til søndagens gyser mod AGF.

For selv om Justitsministeriet har godkendt op til 500 personer til superligafodbold, kan Brøndby kun lukke 225 fans og sponsorer ind til kampen søndag.

Det kan de, fordi 275 personer vil være på arbejde på Brøndby Stadion i forbindelse med opgøret.

De 275 personer er spillere, trænere, sundhedspersonale, tv-produktionsholdet, stadionpersonale og pressekorps.

Hvis du som Brøndby-fan drømmer om at se opgøret på stadion, skal du være en af de mest loyale.

Brøndby har således besluttet at lave en lodtrækning blandt de sæsonkortholdere, der har været til minimum 75 procent af sæsonens hjemmekampe.

Da Jesper Lindstrøm blev matchvinder i 1-0 sejren over SønderjyskE var der ingen tilskuere på stadion. På søndag vil der være 225 fans og sponsorer. Formentlig flere fans end sponsorer. Foto: Lars Poulsen.

Hver sæsonkortholder, der vinder lodtrækningen, får mulighed for at invitere en medfan med på stadion kvit og frit.

Dem, der vinder en plads til en Brøndby-hjemmekamp, kan ikke vinde billetter til flere kampe.

- Det er vores håb, at myndighederne snart vil løfte det forbud, som det reelt er, og give os mulighed for at lukke endnu flere ind med udgangspunkt i de omfattende protokoller, der er blevet udarbejdet, siger Brøndbys direktør, Ole Palmå.

Brøndby spiller mod AGF søndag 14. juni kl. 20.00. Et nederlag vil formentlig sende Brøndby definitivt ud af bronzekampen. En sejr vil til gengæld betyde, at de blågule for alvor er tilbage i kampen om medaljer.

Se også: - Kald mig bare lokumsrenser

Se også: Avis: Zorniger tilbudt trænerjob - overvejer kontrakten