Sådan skal Brøndby handle

Brøndby skal holde sammen på stamspillerne, hvis guldet skal genvindes - til gengæld har Jens Martin Gammelby og Tobias Børkeeiet ingen fremtid i Brøndby – de er dyre og fylder op på lønbudgettet, men det kan kræve millionafskrivninger at komme af med dem nu - Andrija Pavlovic skal også videre

Kan Brøndby gentage miraklet og genvinde mesterskabet til sommer?

Det spørgsmål var aldrig blevet stillet for et par måneder siden, men når det bliver stillet nu, så vil svaret hverken være afvisende eller efterfulgt af en hånende latter.