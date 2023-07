Sælger til Brøndby i rekordhandel

Brøndby IF har sikret sig et stort talent i Rasmus Lynder, som man har købt i HB Køge.

HB Køge oplyser desuden på sin hjemmeside, at man har solgt blot 16-årige Rasmus Lynder for et rekordbeløb, når det gælder et spillersalg fra klubbens talentafdeling.

Ifølge Tipsbladets oplysninger er der tale om et betragteligt beløb, da HB Køge scorer mellem en og to millioner kroner. Beløbet er dog angiveligt tættere på én end to millioner kroner.

Rekordsalget af Rasmus Lynder er samtidig en cementering af klubbens øgede fokus på talentudvikling, som man har intensiveret og valgt at investere flere kræfter i.

- Vi havde meget gerne beholdt Rasmus i klubben, for han er en talentfuld spiller, som det er lykkedes os at udvikle rigtig godt i vores ungdomssetup de seneste år. Det har de også kunnet se i Brøndby, og de har givet os et tilbud, vi føler, vi ikke har kunnet sige nej til. Så det her er en god handel for alle parter. Vi ønsker Rasmus stort held og lykke i Brøndby, siger direktør i HB Køge Per Rud om aftalen.

Næstyngste nogensinde

Rasmus Lynder kom til HB Køge fra Greve Fodbold i efteråret 2021. Siden er det gået stærkt for centerforsvareren, der spiller på klubbens U19-hold. I weekenden blev det også til debut mod Hillerød, da han fik de sidste fem minutter på banen i 4-0-sejren.

Dermed er Rasmus Lynder også HB Køges næstyngste debutant nogensinde. Efe Bayrak var to måneder yngre, da han i foråret debuterede mod Nykøbing FC.

Brøndby IF er selvsagt glad for at kunne tilknytte forsvarstalentet til klubbens masterclass, som man har udstyret med en treårig aftale.

- Tilknytningen af Rasmus Lynder markerer vores tiltrækningskraft og ambitioner som akademi. Et miljø, hvor unge talenter kan trives og realisere deres fodboldmæssige drømme - eksemplificeret i sidste uge med salgene af Hermansen og Slimane til store ligaer rundtomkring i Europa, siger head of talent Christian Larsen til Brøndbys hjemmeside.

Rasmus Lynder skal fra den kommende sæson være en del af Brøndbys U19-hold, som i sidste sæson sluttede på ottendepladsen.