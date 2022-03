Sætter ord på fadæsen: - Langt under niveau

Niels Frederiksen skulle bryde sit hoved.

Men han kom dog frem til, at Brøndby trods alt har spillet dårligere kampe under ham som cheftræner end 0-3-nederlaget i Aalborg.

- Men jeg giver dig ret. Denne præstation var i den helt lave ende, fordi det gik galt lige fra start. AaB var markant bedre end os hele vejen igennem. AaB spillede godt, men vores egen præstation var langt under niveau.

Der var noget at gruble over for Niels Frederiksen i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det var en skidt afslutning på grundspillet, men jeg vil ikke lægge for megen vægt på én præstation. Foreløbigt vælger jeg at betragte det som off day, sagde Niels Frederiksen og konkluderede, at mestrene gjorde det svært for sig selv.

- Vi begik to straffespark og fik et rødt kort, da vi var ved at lægge taktikken om. Det var en dum aktion af Heggheim, men det ligner en ren refleks, og så er den ikke længere.

