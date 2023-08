Sagde nej til løndobling

Lyngbys Tochi Chukwuani har i første omgang afvist et skifte til Brøndby – handlen er dog ikke helt død endnu

Tochi Chukwuani siger ikke ja til, hvad som helst.

Først afviste han Trabzonspor, og nu har han i første omgang også afvist et aktuelt skifte til Brøndby.

B.T var først ude med historien om Brøndbys brandvarme interesse for Lyngby-profilen.

Ekstra Bladet har samme oplysninger om, at Tochi Chukwuani stod med det ene ben i Brøndby og selv skulle afgøre, om han ville mere end fordoble sin løn ved et klubskifte fra Lyngby til Brøndby.

Tochi Chukwuani har været en markant profil for Lyngby i lang tid. Nu har han afvist et skifte til Brøndby. Foto: Jens Dresling.

Men i første omgang er det blevet et nej tak til Vestegnen.

Som Ekstra Bladet forstår det, står døren dog endnu på klem, så forhandlingerne kan genoptaget snarest, hvis Tochi kommer på andre tanker i løbet af de kommende dage.

Lyngby havde accepteret det bud, som Brøndby tirsdag lagde på bordet. Det lød på 10 mio. kr. plus en række bonusser, så aftalen kunne lande i niveauet 12 mio. kr.

Tochi Chukwuani har været en af Lyngbys bedste her i starten af den nye sæson. Foto: Jens Dresling.

Det er altså også væsentligt mere end de seks-syv mio. kr., som Trabzonspor tilbød i sidste uge.

For Lyngby ville det uanset hvad være en fantastisk fortælling, fordi Tochi Chukwuani sidste sommer kom transferfrit, da en hjertefejl gjorde, at et skifte til Verona røg i vasken.

Brøndby er på intens jagt efter en central midtbanespiller til at lukke hullet foran forsvaret, men det tyder på, at Tochi Chukwuani nok ikke bliver løsningen.

Midtbaneprofilen er på kontrakt i Lyngby frem til næste sommer.

Lyngby solgte tidligere på ugen Lucas Hey til FC Nordsjælland for 11 mio. kr. En handel, der kan udløse 15 mio. kr. total til Lyngby.