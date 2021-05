Samler tusindvis af kroner ind til sorgramt radiovært

Historien om radiovært Sandie Wesths utroligt triste tab af sin nyfødte datter ramte Iver Jakobsen meget hårdt forleden.

Han har haft både venner og familie, der har oplevet at miste børn på et meget tidligt tidspunkt, og derfor blev han motiveret til at gøre noget godt for Sandie Westh, der som han selv er stor fan af Brøndby IF.

Derfor påbegyndte han en indsamling for at kunne give hende og hendes nærmeste en gave i sorgens stund.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har rigtig mange i min omgangskreds, der har oplevet lignende. Det har ramt både min bedste ven fra folkeskolen, min bedste ven fra højskolen, to i familien, en nabo, samt to veninder, fortæller han.

I skrivende stund er der foreløbig samlet 11.000 kroner ind.

- Så på spørgsmålet hvorfor jeg lavede indsamlingen, når jeg ikke kender og aldrig har mødt Sandie, så er svaret, at det er noget så tragisk, at det skærer i hjertet, og minder mig om føromtalte personer, der også har oplevet det.

'Det er sådan noget, vi gør'

- Og at det er et tabu, der tales meget lidt om, selvom det sker oftere, end man tror, siger han.

Sandie Westh, der er meget aktiv på de sociale medier og blandt andet er klummeskribent på herværende medie, har efter tabet undret sig over, at man som sorgramt forælder til et nyfødt barn ikke får tilbudt psykologisk hjælp i Danmark.

Det er i Facebook-gruppen ’For alle os med Brøndby i hjertet’, han har opfordret folk til at donere et beløb via Mobilepay.

- Det er sådan noget, vi gør i Brøndby-familien, siger han.

Sandie Westh har tydeligt meldt ud, at hun ikke ønsker henvendelser fra journalister i forbindelse med interview. Ekstra Bladet har dog via Facebook gjort hende opmærksom på denne artikel.