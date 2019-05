Sand: Her SKAL Brøndby forstærkes

Sæsonen er ved at gå på hæld, og når diverse medaljer, nedryknings- og oprykningsbilletter og Europa-pladser er blevet fordelt, er det næste punkt på klubbernes dagsorden transfervinduet.

I Brøndby er det allerede blevet meldt ud, at anfører Benedikt Röcker og reservekeeper Benjamin Bellot forlader klubben, mens der endnu ikke er blevet præsenteret nye spillere. Det bliver der dog på et tidspunkt.

Sportsdirektør Ebbe Sand forventer, at der kommer til at ske ting og sager i sommerens transfervindue.

- Jeg forventer en vis udskiftning til sommer, og vi har jo også meldt ud, at vi skal realisere et vist beløb i transferindtægter (44 millioner kroner, red.). Målet er at komme ud med en styrket trup, og der er allerede gang i mange ting i forhold til trupsammensætningen, men sommervinduet er langt, og der kan ske meget. Vi arbejder på tingene, men vi er ikke tæt på at lave nogle handler lige nu, siger Ebbe Sand til tipsbladet.dk.

Brøndby IF har som bekendt ikke klarhed over trænersituationen til den kommende sæson. I øjeblikket vikarirer Martin Retov, og det er ikke meldt ud, om han fortsætter som cheftræner, eller om de blå-gule foretrækker en ny mand til posten.

Det arbejde foregår sideløbende med planerne for sommerens transfervindue, og de to ting er ikke afhængige af hinanden.

- Vi arbejder på at finde spillere, der skal passe til vores strategi, og det kan vi jo sagtens gøre, selv om der ikke er en løsning på trænersituationen, for strategien ændrer sig ikke. Men selvfølgelig ville det optimale da være at have en træner stående, der kan være med i processen, siger Brøndbys sportsdirektør.

Benedikt Röcker er anfører og lederen i midtforsvaret i Brøndby. Alligevel er det slut til sommer, hvor hans kontrakt med Brøndby udløber. Foto: Jens Dresling

Ebbe Sand er ikke meget for at tale om konkrete spillere og konkrete positioner, men én ting vil han gerne medgive. Der skal handles i det centrale forsvar.

- Vi skal have en midtstopper, det kan jeg godt bekræfte. Det er ekstra vigtigt nu, hvor Joel Kabongo er blevet skadet, og Benedikt Röcker forlader os. Det er utroligt synd for Joel, for jeg synes, at han har taget nogle rigtig fine skridt i den her sæson, så det er vi kede af alle sammen. Men vi må forholde os til situationen, som selvfølgelig kræver handling, siger Sand med henvisning til den 21-årige stopper, der har overrevet korsbåndet.

Brøndby IF har i denne uge haft amerikaneren Joshua Penn til prøvetræning, og Ebbe Sand fortæller, at de blå-gule i dag eller torsdag melder ud, hvad der skal ske med den 18-årige kant, der var med i en reserveholdskamp i mandags.

Her til sidst, Ebbe Sand, hvornår præsenterer I en løsning på trænerposten?

-Ja, nu har vi jo i hvert fald overskredet 1. maj, som vi talte om tidligere. Jeg kan ikke sige så meget andet end, at der nok går et par dage endnu, slutter Brøndby-bossen.

