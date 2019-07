Sand siger farvel: - Bedst vi skilles

Brøndby bekræfter chokansættelse: Ansætter ny fodbolddirektør

Ebbe Sand blev tilbudt en ny stilling i Brøndby efter Carsten V. Jensens indtræden, men det kunne han ikke acceptere.

Dermed fik Sand kun syv måneder i jobbet som sportschef.

- Brøndby IF ønsker en ny retning og har i den forbindelse præsenteret mig for en ny organisationsstruktur, siger Sand til klubbens hjemmeside.

- Dette indebærer, at min rolle ændres, og jeg har efter moden overvejelse besluttet, at det er bedst, at vores veje skilles.

- Jeg ønsker klubben og dens fans al mulig fremgang de kommende år.

Ebbe Sand blev en kort fornøjelse i Brøndby. Foto: Henning Hjorth

Allerede 31. oktober 2018 kom det frem, at Sand skulle afløse Troels Bech som sportschef, og den tidligere Brøndby-bomber havde dermed flere måneder til at være føl hos Bech og forberede sig på jobbet.

Et job, der blev en kort fornøjelse.

Da Ebbe Sand blev præsenteret tilbage på oktobers sidste dag i 2018, og her var ordene ellers ret så positive omkring Sand.

- Ebbe kender Brøndby IF efter syv fantastiske og meget succesfulde år i klubben og ved, hvad der skal til for at skabe unikke resultater i en klub som Brøndby IF. Han kender klubbens DNA, og han har en stor respekt for, at det er fællesskabet, der vægter højest på Vestegnen. Ingen er over klubben, sagde bestyrelsesformand Jan Bech Andersen til klubbens hjemmeside.

Rent praktisk har Ebbe rigelig erfaring med at lede en organisation med sine seks år med fodbold-akademiet i Shanghai, samt fem år med hans store projekt i Dubai, som har givet ham masser af erfaring og ballast i forhold til at skabe teams, som supplerer hinanden.

- Som sportsdirektør er ens ry og omdømme afgørende i forhold til at tiltrække og sælge spillere, og her har Ebbe et navn som få andre i dansk fodbold, lød det dengang.

Rezan Corlu, Michael Tørnes og Tobias Børkeeiet blev de eneste spillere, han nåede at hente til klubben i denne sommers transfervindue, mens Simon Hedlund blev hentet i januar-vinduet, hvor meget dog formentlig var planlagt af afgående Troels Bech.

Bombe i Brøndby: Derfor er han den rette

