Analyse: Når vi kender det kommende trænervalg i Brøndby, får vi et fingerpeg om, hvorvidt de nye ejere totalt har sat sig på magten i klubben

Ekstra Bladet

Det kunne ikke være anderledes. Niels Frederiksen har længe været Dead Man Walking på Vestegnen.

Men hvem bliver den nye træner i Brøndby?

Det svar kommer vi til at vente et stykke tid på at få afklaret. Nu har fodbolddirektør Carsten V. Jensen heller ikke mere travlt end en ny træner skal være på plads til opstarten i januar.