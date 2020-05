Savner Brøndbys fans

Benedikt Röcker forlod Brøndby IF forud for denne sæson for at vende hjem til tysk fodbold og SV Wehen Wiesbaden, der til dagligt huserer i 2. Bundesligaen.

Den 30-årige midtstopper tilbragte tre sæsoner på den københavnske Vestegn og spillede 111 kampe i den gule trøje.

Når han tænker tilbage på tiden i Danmark, er det med et stort smil på læben.

- Selvfølgelig følger jeg Brøndby. De spiller heldigvis typisk søndag aften, mens vi spiller om lørdagen eller tidligt søndag, så jeg følger så meget med, som jeg kan via nettet, og så har jeg også stadig kontakt til mange af spillerne, siger Benedikt Röcker til Tipsbladet og fortsætter:

- Jeg savner tilhængerne deroppe meget. Det er en oplevelse, som jeg aldrig vil glemme, og jeg får også tit tilsendt billeder og videoer fra dengang på sociale medier. Det er altid dejligt at gense, for jeg er stolt af min tid i Brøndby.

Det var Alexander Zorniger, der hentede Benedikt Röcker til Brøndby IF, og de to har bevaret kontakten, efter at de begge har forladt de blå-gule.

- Vi snakker både om fortiden og fremtiden. Hvad han vil gøre. Der har været muligheder, men den rigtige pakke har ikke været der for ham endnu, så han venter på det perfekte match, som han havde i Brøndby. Det er vigtigt for ham. Vi må se, hvad fremtiden bringer for ham også, lyder det fra Röcker.

Du kan læse et stort interview med Benedtik Röcker i Tipsbladet, som er på gaden i dag, fredag. Du køber Tipsbladet sammen med Ekstra Bladet.

Se også: DBU fremlægger coronaregler

Se også: Brøndby-ejer erkender: - Vi har ikke været gode nok

Se også: Ikonisk trøje solgt: - Jeg takker dig