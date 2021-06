Schwäbe bekræfter: Forlader Brøndby

Marvin Schwäbes sidste stempel i Brøndby IF blev et dansk mesterskab. Efter tre sæsoner i kassen på den københavnske vestegn forlader tyskeren Brøndby. Det gør han 30. juni, når hans kontrakt udløber.

Over for det tyske medie Frankfurter Allgemeine bekræfter målmanden, at han stopper i Brøndby IF.

- Jeg vil tage det næste skridt, lyder det fra 26-årige Marvin Schwäbe, der er noteret for 121 kampe for Brøndby IF.

Det næste skridt for Marvin Schwäbe bliver med al sandsynlighed FC Köln, der også i den kommende sæson spiller i Bundesligaen.

Flere tyske medier skriver, at Schwäbe snart præsenteres i Köln.

Marvin Schwäbe bliver dermed den første, der forlader Brøndby IF i kølvandet på mesterskabet. Han bliver formentlig ikke den sidste.

Også Michael Tørnes, Lasse Vigen, Hjörtur Hermannsson og Anthony Jung har kontraktudløb, og der er ikke meldt noget ud om deres fremtid.

Sidstnævnte meldes på vej til Tyskland.