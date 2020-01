Scorer ny Brøndby-kontrakt

Spiller Rezan Corlu i Brøndby IF eller Lyngby Boldklub i foråret?

Spørgsmålet lader til at svære lidt i det uvisse, for selv om han er udlejet til Lyngby, har han vist så gode præstationer, at de blå-gule sikkert gerne vil have ham tilbage i folden, så han kan konkurrere om spilletid på fem-mands-midtbanen.

Én ting er i hvert fald sikkert: Rezan Corlu har leveret stærke præstationer for Lyngby i efteråret, og de præstationer betyder nu, at Brøndby har valgt at give Corlu en ny kontrakt.

Rezan Corlu forlænger aftalen med Brøndby. Foto: Jakob Jørgensen

Midtbanespilleren har underskrevet en aftale, der løber frem til sommeren 2023, skriver BIF på sin hjemmeside.

Dermed får han et år mere på sin aftale.

- Jeg er utrolig glad for at have forlænget min aftale med Brøndby IF. Jeg har været i klubben, siden jeg var fire år, så det er en dejlig følelse, jeg står med i dag. Jeg har udviklet mig meget de sidste par år. Først i AS Roma, og så i Lyngby BK, hvor jeg i efteråret fik vist, at jeg kan gøre en forskel i 3F Superligaen.

- Den udvikling ser jeg frem til at fortsætte, og når jeg vender tilbage til Brøndby IF, er jeg parat til at præstere foran Sydsiden, siger Corlu om aftalen.

Rezan Corlu har i foråret haft stor succes i Lyngby. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er også glad for at have lavet en ny aftale.

- Vi hentede Rezan tilbage i sommer, fordi han havde udviklet sig under sit ophold i Roma, og i efteråret viste han for Lyngby BK, at det åbenlyse talent er ved at folde sig ud.

- Rezan er en Brøndby-dreng og har taget vejen op igennem Brøndby Masterclass, så vi er glade for, at vi nu har en kontrakt, der løber til sommeren 2023. Nu skal han så tage de næste skridt i sin karriere hos os, og derfor glæder vi os til at få Rezan tilbage.

Rezan Corlu, 22 år, har spillet 15 Superliga-kampe for Lyngby - han har scoret fire mål og seks assists.

