Se videoen: Brøndby-fans truer og sparker reporter

Søndag ved 14-tiden gik cirka 2000 Brøndby-tilhængere fra Svanemøllen Station mod Parken før opgøret mod FCK.

Langt de fleste var fredelige fodboldfans, men i front gik en gruppe sortklædte personer, der tydeligvis ikke ønskede Ekstra Bladets tilstedeværelse.

- Så snart de begynder at gå, kommer en ung mand op til os med en 'public service-meddelelse', som han formulerede det, og siger, at han tror, vi skal til at pakke kameraet væk, da folk er 'rigtig, rigtig sure', fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

- Det lytter vi til og trækker os derfor ind på en sidegade til Østerbrogade.

Da størstedelen af marchen er passeret, trækker Ekstra Bladets reporter og fotograf tilbage ud på Østerbrogade, hvor luften er så tyk af gul og blå røg, at det er svært at se ret meget.

- Få minutter efter begynder en mand at råbe efter mig; 'er det ikke jer, som hygger jer med at skrive historier om os? Skrid væk fra vores march', fortæller reporteren, der begyndte at gå hurtigere for at få manden på afstand.

- Men han løber op til mig og sparker mig på benet, før jeg når at se ham. Det prøver han så på igen, inden vi vælger at trække os helt væk fra marchen.

Ekstra Bladet har på det seneste beskrevet hooligan-miljøet omkring Brøndby og blandt andet afdækket, hvordan flere medlemmer af rockerklubben Satudarah er en del af en voldelig fanfraktion.