Sidste udkald for Brøndby

Tre sejre i træk i Superligaen har givet selvtillid og troen tilbage i Brøndby.

Selvom der ikke har været tale om, at Brøndby har været i kulkælderen, så starter der bare nogle alarmklokker, når en klub som Brøndby ligger og roder som nummer otte-ni i Superligatabellen.

- Man skal ikke tage fejl. I en stor klub som Brøndby er spillerne også presset, når resultaterne ikke går vores vej. Sådan er det nu engang, når man spiller her.

- Men det har da været dejligt at se den senere tid, hvordan smilene er brede og stemningen er løftet, siger Niels Frederiksen med et skævt smil.

Morten Frendrup scorede mod FCK og har været stærkt spillende på det seneste. Foto: Lars Poulsen.

Nu skal Brøndby-mandskabet halvvejs i gruppespillet have skudt gang i den europæiske kampagne, så håbet om europæisk fodbold efter nytår stadig er i live.

Oven på to udekampe – mod Lyon og Rangers - og to nederlag samt to opgør uden en eneste afslutning inden for målrammen, vender Brøndby hjem i trygge rammer igen.

Nu skal Brøndby Stadion hjælpe Brøndby til den første sejr i Europa League-gruppespillet.

- Tre sejre giver selvtillid og en anden tro på tingene. Som hold synes jeg vi hænger langt bedre sammen nu, siger Niels Frederiksen og uddyber:

Andreas Maxsø var skuffet over 0-0 opgøret mod Sparta Prag i den første hjemmekamp i Europa. Nu skal Brøndby forsøge at bevare håbet om europæisk fodbold efter nytår ved at besejre Rangers FC. Foto: Lars Poulsen.

- Der er meget stor forskel på at spille hjemme og ude i Europa. Der er et enormt tryk på modstanderne, når de kommer her til Brøndby.

- Udekampen mod Rangers var klart den udekamp, hvor vi har skabt mest. Vi havde mange lige ved og næsten muligheder i det opgør. Nu skal vi længere frem, så vi kan lægge et større tryg og spille væk fra vores eget felt, siger Niels Frederiksen.

Han vil dog endnu ikke gå så langt som at kalde opgøret alt eller intet for Brøndby.

Men han erkender, at torsdagens opgør er en kamp, Brøndby ikke må tabe.

- Hvis vi kan besejre Rangers, er vi stadig i spil til andenpladsen. Vi ved, vi skal spille over niveau for ikke at slutte som nummer fire, som vi er seedet til. Men jeg ser faktisk vi har nogle gode muligheder mod Rangers, siger Niels Frederiksen, der forventer, at skotterne kommer til at satse på indlæg og dødbolde.

- Vi var for dårlige til at afvise deres indlæg og for passive på dødboldene. Det skal der rettes op på, pointerer han.

Niels Frederiksen kan glæde sig over, at topscorer Mikael Uhre igen er til rådighed efter den ankelskade, han pådrog sig mod FC København for små to uger siden.

Det er under to uger siden, at Mikael Uhre ikke selv kunne gå fra banen efter et sammenstød med Kevin Diks. Torsdag ventes han at spille fra start mod Rangers. Foto: Lars Poulsen.

- Mikael er vores topscorer og med sin fart, er han en trussel overfor alle forsvar, påpeger han.

Niels Frederiksen har stadig et håb om Brøndby spiller med i Europa efter nytår.

- Det vil betyde meget for spillerne, for fansene og klubben at have en europæisk udfordring at se frem til i det nye år, påpeger han.

Der ventes udsolgt torsdag aften på Brøndby Stadion. Det betyder i niveauet 20.000 tilskuere. 1400 af dem vil være skotske fans.

Hvis Brøndby slutter som nummer to i gruppen spiller de play-off mod et hold fra Conference League om en plads videre i Europa League.

Slutter Brøndby på tredjepladsen gælder det play-off om en plads i Conference League til foråret.

Hvis Brøndby ender sidst i gruppen, er de færdige i Europa.