Simon Hedlund forlader Brøndby

Simon Hedlund skifter fra Brøndby til den svenske klub Elfsborg.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Dermed ryger han retur til hjemlandet og sin første klub efter 159 kampe i Brøndby-trøjen, hvor han har scoret 27 mål og lavet 46 assists.

- Det har været en uforglemmelig tid i Brøndby IF og selvfølgelig vil mesterskabet i 2021 være noget jeg tager med mig resten af livet. Det var en fantastisk sæson og at kunne bidrage til holdet er jeg meget taknemmelig for, siger Hedlund i pressemeddelelsen.

Fik afsked fra fansene

Her takker han også for den afsked, som Brøndby-fansene gav ham inden kampen sidste søndag mod Lyngby, hvor de sang hans sang, selv om et skifte ikke var officielt på daværende tidspunkt.

- Det betød rigtig meget for mig, så det vil jeg gerne takke for, siger han.

Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen takker Hedlund for sine mange års tro tjeneste i klubben.

- Simon har i den grad leveret for Brøndby IF igennem sine mange år i klubben, og han har igen og igen vist sin klasse som fodboldspiller.

- Nu siger vi farvel til Simon som vender hjem til sin svenske klub Elfsborg hvor det hele startede. Alle i hele klubben vil gerne takke Simon for hans tid i klubben og ønsker ham alt det bedste på og udenfor banen, lyder det.