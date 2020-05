120 minutter fik Brøndby og Lyngby spillet i torsdagens første testkamp mellem to mandskaber i Superligaen efter coronapausen.

Lyngby vandt 2-0 i kampen, der blev spillet over tre halvlege af 40 minutters varighed i Brøndby.

Brøndby-træner Niels Frederiksen var især utilfreds med den manglende effektivitet i front og opdækningen på standardsituationer.

- Jeg synes egentlig, at vi skabte de fleste chancer og havde vel også bolden mest - uden at jeg kender statistikken. De scorede på to hjørnespark.

- Det er simpelthen for dårligt, det vi gør på de to hjørnespark. Vi har ikke trænet det i to eller tre måneder. Det skal vi have gjort op til de afgørende kampe, men jeg er selvfølgelig irriteret over, at vi ikke får scoret.

- Vi er nødt til at finde ud af, om vi har nogle spillere i vores trup, som kan score på de chancer, vi tilspiller os. Det var ikke godt nok, siger Niels Frederiksen til Brøndby Indefra.

Brøndby måtte klare sig uden den svenske offensivspiller Simon Hedlund, der kort før kampen gled ud af truppen, da han fik problemer med en lægmuskel.

- Opspillet var fint, og der var mange gode ting i det, vi gør. Vores pres sad i store dele af kampen også rigtig fint.

- Der var et godt genpres i perioder, så der var rigtig mange gode ting ved det, men det er klart, at vi kan ikke vinde fodboldkampe, hvis vi skal bruge 20 chancer på at score et mål, siger træneren.

Fredag er der en række superligaklubber, der spiller testkampe, inden sæsonen genstartes på torsdag efter coronapausen.

