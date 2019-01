Skadet Brøndby-stjerne undersøges i denne uge

Der krydses fingre i Brøndby.

En af klubbens store offensive stjerner, Hany Mukhtar, blev søndag skadet i årets første træningskamp mod Ballerup-Skovlunde.

Det er den højre ankel, den er gal med hos den 23-årige tysker. Han måtte støttes af folk fra Brøndbys fysiske stab, da han i 2. halvleg humpede fra banen.

Han kunne ikke støtte på benet efter tacklingen og fik straks is på.

Håbet i Brøndby er, at der ’bare’ er tale om et slag, frygten er, at det kan være gået ud over ledbånd.

Brøndby-spillerne havde fri mandag efter nogle intense dage med mange træningspas og en enkelt træningskamp, men Mukhtar bliver undersøgt i løbet af denne uge.

Skader kommer sjældent belejligt, men for Brøndby-kreatøren kunne den dårligt komme på et værre tidspunkt.

Der kunne nemlig meget vel komme et bud på Mukhtar i dette transfervindue, men er skaden alvorlig, kan det sætte en stopper for et skifte til en større europæisk klub i januar.

Tilbage i december skrev den belgiske avis Het Laatste Nieuws, at både Anderlecht og Standard Liège havde Mukhtar højt på listen over mulige tilgange denne vinter.

Selv om tyskeren i efteråret ikke ramte takterne fra sidste sæson, er han formentlig det største salgsobjekt i Brøndby-truppen.

Han kostede ti mio. kr., da han blev hentet i Benfica, og Brøndby håber ifølge Ekstra Bladets oplysninger om at kunne tredoble det beløb ved et salg.

Mukhtar skrev i april 2017 under på en aftale, der løber frem til sommeren 2021, men det har hele tiden været planen, at han senest i løbet af 2019 skulle sælges videre.

Med købet af svenske Simon Hedlund i Union Berlin har Brøndby da også garderet sig og er ganske godt besat på midtbanens offensive pladser.

Hany Mukhtar er ikke det eneste offensive Brøndby-es, der har indledt 2019 uheldigt. Simon Tibbling blev i sidste uge skadet i en ligalandskamp mod Finland i Doha.

Tibbling forstuvede foden og blev derfor sendt retur til Vestegnen, hvor den medicinske stab har fået en lidt for travl start på det nye år.

Brøndby vandt i øvrigt træningskampen mod danmarksserieholdet Ballerup-Skovlunde med 8-0.

Der var tryk på både genpres og målscoringen i dagens træningskamp mod BSF https://t.co/iTDFCwv084 #Brøndby pic.twitter.com/S0SxifeCDM — Brøndby IF (@BrondbyIF) January 13, 2019

