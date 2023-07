Skal have mere ud af Vallys

Cheftræner for Brøndby IF, Jesper Sørensen, bliver præsenteret for fem påstande om, hvordan det kommer til at gå den kommende sæson

Jesper Sørensen erkender, han har ansvaret for, at Nicolai Vallys' offensive kvaliteter kommer bedre til deres ret

Nicolai Vallys er en af Superligaens største tekniske begavelser. Han startede som lyn og torden i foråret og blev nævnt som et landsholdsemne.

Men siden faldt han til jorden med et brag og nåede lavpunktet i udekampen mod Viborg, hvor det var overraskende, at han ikke blev flået ud i pausen.

Han sluttede dog stærkt med gode præstationer mod FC Nordsjælland og AGF, men forud var gået flere kampe, hvor han havde været meget anonym.

Nicolai Vallys tid i Brøndby har været op og ned. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Påtager sig ansvaret for Vallys

Her er fire påstande til cheftræner Jesper Sørensen forud for den sæson, hvor Brøndby skal spille med i toppen.

Nicolai Vallys offensive kvaliteter kommer slet ikke til deres ret med det system, Brøndby spillede mod slutningen af sæsonen?

- Han var fremtrædende mod FC Nordsjælland og havde stor indflydelse mod AGF.

- Men det er rigtigt, at vi i den sidste del af sæsonen kom til at spille på en måde, hvor Vallys havde svært ved at komme i de situationer, hvor han er bedst, siger Jesper Sørensen og uddyber:

- Jeg skal som træner sørge for, at vi får det maksimale ud af en dygtig spiller som Nicolai Vallys, ellers er det dårligt trænerarbejde. Vallys er en ekstraordinær spiller i Superligaen.

Ohio Omoijuanfo og Mathias Kvistgaarden havde et stærkt samarbejde i slutningen af foråret. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vi kommer med i toppen

Ohi Omoijuanfo bliver Superliga-topscorer?

- Det kan jeg godt tilslutte mig. Han har gode forudsætninger, scorede 13 mål, selv om han kom sent ind i vinduet. Tilmed scorede han alle målene i 13 forskellige kampe.

- Ohi er en spiller, der hyppigt scorer mål, så ja, han bliver superligatopscorer.

Brøndby får ikke medaljer?

- Jeg deler ikke din pessimisme med den påstand, for vi har en trup, der er stærk, og som kan blive endnu stærkere.

- Vi skal bygge på, og det er, tror jeg, nok til at spille med helt i toppen af dansk fodbold. Vi får en trup, der bliver trimmet og stærkere på toppen.

Hvis Brøndby skal spille med om guld, skal der tre stærke profiler ind?

- Det vil jeg ikke sætte antal på. Vi skal blive dygtigere. Det skal vi ved at rekruttere og selektere. Om der skal én, to eller tre til, skal jeg ikke kunne sige. Vi skal blive stærkere med hjælp udefra.