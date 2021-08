Skidt Brøndby-start: - Pilen peger kun på CV

Det momentum, som et dansk mesterhold ofte oplever, har Brøndby slet ikke grebet i sæsonen, hvor titlen skal forsvares.

Sæsonen er startet som en 11’er uden styrmand. Fem kampe uden en sejr efterlader Brøndby i den meget tunge ende af tabellen.

Stig Tøfting, Ekstra Bladets fodboldekspert:

- Pilen peger kun på fodbolddirektør Carsten V. Jensen, siger han og uddyber:

- Brøndby har mistet fire stamspillere (Schwäbe, Jung, Hermannsson og Lindstrøm), mens Maxsø snart kan være på vej væk. De er ikke blevet erstattet med tilsvarende kvalitet.

Niels Frederiksen har haft noget at tænke på i begyndelsen af sæsonen, hvor Brøndby efter fem kampe stadig står uden en sejr. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg synes slet ikke, Brøndby har vist handlekraft i tide. CV har jo vidst, at risikoen for at miste profilerne var store.

- Hvorfor blev Mathias Greve og Kevin Tshiembe ikke hentet fire uger tidligere, så de blev spillet ind på holdet, spørger Stig Tøfting.

- Jeg ved godt CV hele tiden henviser til den sportslige strategi, men verden er altså ikke så sort-hvid, som han forsøger at opstille det.

- For det handler ikke om at bruge alle eller ingen af de mange penge, Brøndby har sikret sig. Men det drejer sig i højere grad om at vise en evne til at forstærke sig på rette tidspunkt. Og det har Brøndby slet ikke gjort, mener Stig Tøfting og henviser til de 150 millioner kroner, som klubben er sikret via Europa League-gruppespil samt salget fra Jesper Lindstrøm.

Stig Tøfting har savnet handlekraft fra Carsten V. Jensen. Hvorfor blev Tshiembe og Greve ikke hentet fire uger tidligere, spørger fodboldeksperten. Foto: Lars Poulsen.

Selv om Mads Hermansen har leveret fine præstationer i starten af sæsonen, mener Stig Tøfting det er problematisk at spille med en ung, urutineret målmand, når forsvaret ikke er stærkere, end tilfældet er lige nu.

- Det havde været en anden situation i sidste sæson, hvor Brøndby havde et stærkt, sammenspillet forsvar. Her havde han fået støtte fra dem foran sig, det sker ikke lige nu, påpeger han.

Brøndby skal pakke sig

Til trods for en start uden en sejr i de fem første kampe er fodboldeksperten overbevist om, at Brøndby nok skal få de nødvendige point til at spille sig ind i top seks.

- I modsætning til sidste sæson scorer holdet bare ikke her og nu på deres chancer. Og så udnytter modstanderne det, når der laves en fejl i Brøndby-forsvaret, vurderer han.

Stig Tøfting er ikke bekymret for, om Brøndby får ørerne i den østrigske fodboldmaskine tirsdag aften i Champions League-kvalifikationen mod Salzburg. Faktisk har han en tro på, at Brøndby med de rigtige taktiske greb kan hente et fornuftigt resultat i kampen.

- Jeg tror faktisk godt Brøndby har evner til at pakke sig, spille på omstillinger og samtidig sikre et fornuftigt resultat til hjemmekampen. Men igen: Det bliver en helt, helt anden opgave end en hjemmekamp i Superligaen mod FC Nordsjælland, påpeger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur: Randers.

Efteråret er notorisk kronjydernes gode periode i sæsonen. Det beviser de i sandhed her og nu. Det er imponerende, at de bliver ved. Specielt fordi Mathias Greve er solgt og Alhaji Kamara er ude med en skade.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens nedtur: Brøndby.

Det første nederlag til FC Nordsjælland i 15 kampe. På trods af, at de var coronaramte med seks spillere stillede de med et hold, der burde kunne slå FCN. Men i modsætning til sidste sæson scorer de ikke på chancerne.