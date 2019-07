Skifter strategi: Her er Brøndbys nye plan

Brøndby bekræfter chokansættelse: Ansætter ny fodbolddirektør

Brøndby IF har onsdag rystet posen og sagt farvel til Ebbe Sand, der stopper som sportsdirektør (Læs Sands reaktion LIGE HER), og Jesper Jørgensen, der er fratrådt sin stilling som administrerende direktør. Sidstnævnte afløses direkte af Ole Palmå, mens Carsten V. Jensen tiltræder i en nyoprettet stilling som fodbolddirektør.

Carsten V. Jensen, der tidligere har været sportschef i både FC København og FC Nordsjælland, får ansvaret for køb og salg af spillere, og i kølvandet på CVs tiltræden har Brøndby IF opdateret klubbens transferprincipper.

Det er blandt andet værd at bemærke, at Brøndby ikke længere ønsker at stå i en situation, hvor der er 11 udenlandske spillere i startopstillingen, som man så det i en enkelt kamp i sidste sæson. Derudover vil de blå-gule satse ungt og nordisk.

Se også: Historisk opstilling: Seks på stribe til Brøndby

Her er Brøndby IFs transferprincipper:

- Minimum 60% af spillerne i A-truppen skal på sigt være fra Danmark og de øvrige nordiske lande

- På sigt skal 6-8 pladser i A-truppen reserveres skal til Masterclass-spillere

- Der skal altid være danske spillere i start 11'eren

- Gns. alderen i A-truppen skal altid være under 25 år

- I 2021 ønsker vi at 20% af alle spilleminutter i Superligaen og Pokalturneringen være med Masterclass-spillere

- Vi ønsker så vidt muligt ikke at betale transfergebyr for spillere med en alder over 27 år

Sand siger farvel: - Bedst vi skilles

Bombe i Brøndby: Derfor er han den rette