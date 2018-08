Skriver historie efter stjerne-salg: Million-eksplosion på vej i Brøndby

Brøndby kom ud med minus for første halvår, men forventer et plus i niveauet 12-22 mio. kr. for 2018 og regner ikke med yderligere spillersalg i transfervinduet

Store spillersalg af Frederik Rønnow og Christian Nørgaard for i omegnen af 47 mio. kr. har i sandhed bidraget til, at Brøndby for første gang i 12 år har udsigt til et overskud på driften, når årsregnskabet gøres op.

Når bundlinjen gøres op for 2018 forventer Brøndby et plus i niveauet 12-22 millioner kroner, viser klubbens halvårsregnskab som netop er offentliggjort.

Fremgang på alle fronter

Der er i sandhed fremgang på alle områder for Brøndby i halvårsrapporten for 2018.

Omsætningen er steget med 36 procent i forhold til 2017. Fra 67,8 mio. kr. til 92.2 mio. kr.

Den enorme interesse for Brøndby i foråret betød også markant stigning i entre og tv-indtægter. Her steg indtægterne med 8,9 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Fra 25,9 til 34,8 mio. kr.

Sponsorerne står også i kø for at være en del af Vestegnen. Fremgangen er steget til 31,8 mio. kr. fra 25,7 mio. kr. for det første halvår af 2018.

Halvårsregnskabet for 2018 viser godt nok et minus på 8,7 mio. kr., fordi Brøndby har haft et transferminus på ni mio. kr. Men det har ingen grund til at give bekymringer, fordi indtægterne fra spillersalgene af Frederik Rønnow og Christian Nørgaard først lander i anden del af regnskabsåret.

På marchandisefronten har Brøndby oplevet en fremgang på hele 70 procent. Klubben solgte merchandise for 8,4 mio. kr. i første halvår af regnskabet.

Frederik Rønnow blev solgt til Frankfurt og bidrager til, at Brøndby får et stort plus på bundlinjen i år. Foto: Lars Poulsen

Må trække på kassekreditten

Brøndby har betalt stadion og står derfor uden gæld i bygninger. Ved udgangen af juni var der dog kun 700.000 kr. i kassen.

Men klubben har en kassekredit på 20 mio. kr. som har været nødvendig at trække 1,5 mio. kr. på.

Med udsigterne for et plus i år er Brøndby faktisk forud for sin plan. Målet var driftsoverskud i 2019, men nu lander Brøndby i plus et år før tid. Men den positive bundlinje falder faktisk i tråd med storaktionær Jan Bech Andersens udmeldinger for fem år siden, hvor han havde som mål at vinde guld i 2018 samtidig med, at klubben gav overskud. Begge dele var tæt på at gå i opfyldelse.

12 år siden driftsoverskud

Brøndby fik godt nok et beskedent overskud i 2009, men det var efter et ekstraordinært stort tilskud fra daværende sponsor Jesper Kasi Nielsen. Man skal faktisk tilbage til 2006, hvor Daniel Agger, Johan Elmander og Morten Skoubo blev solgt for 100 mio. kr., for at finde det seneste overskud. Dengang havnede Brøndby i plus med et overskud på 54,9 mio. kr. Det var i øvrigt det bedste økonomiske resultat nogensinde i Brøndbys historie.

Daniel Agger (i midten) blev i 2006 solgt til Liverpool. 2006 var året, hvor Brøndby senest præsterede overskud efter spillersalg for 100 mio. kr. Foto: Jon Super, AP.

Forudsætningen for, at Brøndby skal lande i plus på 12-22 mio. kr. er, at klubben forbliver i top-3 og ikke realiserer yderligere transferindtægter udover Rønnow og Nørgaard. Derved forventer Brøndby at beholde Simon Tibbling i klubben på trods af interessen fra FC Midtjylland.

Gruppespil giver 50-55 mio. kr.

Torsdag aften spiller Brøndby den afgørende kvalifikationskamp til Europa League-gruppespillet mod Genk. Efter 2-5 i det første opgør skal der et mirakel på niveau med Karlsruhe (1-3 hjemme og 5-0 sejr ude) til at bringe Brøndby i et europæisk gruppespil for første gang i 13 år.

Skulle det ske vil Brøndby være tvunget til at opjustere forventningerne yderligere. For Brøndbys vedkommende vil et gruppespil betyde i omegnen af 50-55 mio. kr. i indtægter.

