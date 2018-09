Slaget om København bliver en middags-forestilling

Når Brøndby og FC København mødes søndag den 4. november, skal man som tilskuer ikke snooze den for meget om morgenen.

Gør man, er der nemlig en chance for at misse opgøret.

Superliga-klubberne har netop offentliggjort kamptidspunkter for de næste mange runder i dansk fodbolds bedste række, og her fremgår det, at kampen mellem Brøndby og FC København spilles allerede klokken 12.30 i Brøndby den 4. november.

Det fremgår dog ikke, hvorfor kampen spilles så tidligt, men tidligere har det været det politiet, der reelt har flyttet kampe, så de spilles tidligt på dagen.

Da de to hold mødtes tidligere i denne sæson vandt FC København med 3-1 hjemme over Brøndby - den kamp blev spillet klokken 16.00 i Telia Parken.

Brøndby ligger aktuelt nummer tre i Superligaen, mens FC København fører dansk fodbolds bedste række.

Se også: Eriksen om konflikt: - Vi beder om en lille del af kagen

Zanka giver vikar tørt på: Tænk dig om, før du blærer dig

Se også: Ja tak, Eriksen: Det her er du langt bedre til